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Алтайский министр здравоохранения Попов заработал в полтора раза больше в пандемийный год

Новости
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Дмитрий Попов
Дмитрий ПоповФото: zdravalt.ru

Стал известен доход главы министерства здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова. За пандемийный, 2020 год министр получил 4,7 млн рублей. Информация опубликована на сайте краевого минздрава.

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Попов в этом году заработал почти в полтора раза больше, чем в прошлом, когда он задекларировал 3,1 млн рублей. Из-за чего произошло резкое увеличение дохода, в документах не поясняется. Возможно, что Попов продал имущество, или его зарплата существенно выросла. Кстати, в 2018 году министр отчитался о доходе в 2,3 млн рублей.

Годовой доход жены Попова составил 1,7 млн рублей.

В собственности министра находится доля в квартире площадью 73,1 квадратных метров, еще одну квартиру он арендует. Также ему принадлежит автомобиль Kia Sorento Prime.

Также долями в квартире площадью 66,9 квадратных метров владеют жена и дочь министра. Машин на них не записано.

Что касается заместителей Попова, то доход Сергея Насонова за прошлый год составил почти 1,3 млн рублей, Константина Гордеева – 2 млн рублей, Натальи Белоцкой – 1,5 млн рублей и столько же у Владимира Лещенко.

Напомним, что в 2020 году Дмитрий Попов подвергся серьезной критике из-за сложной ситуации с коронавирусом в регионе. Жители региона даже выступили против награждения Попова медалью «За особый вклад в борьбу с коронавирусом», которую министру вручил краевой профсоюз работников здравоохранения. По ряду причин Попову пришлось отказаться от медали.

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