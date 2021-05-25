Следком возбудил дело после падения люльки с тремя рабочими на стройке в Новосибирске

Фото с места ЧП Фото: nsk.sledcom.ru

Люлька с рабочими упала с высоты в Новосибирске. Пострадало три человека, всех увезли в больницу. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ (ч. 1 ст. 216 УК РФ), сообщает пресс-служба областного следкома.

ЧП произошло днем 24 мая на стройке дома ЖК «Князь Кропоткин» на улице Кропоткина. Трое рабочих занимались монтажом конструкций балкона, когда вышел из строя механизм, отвечающий за подъем и спуск люльки.

«В результате падения конструкции и ударе о землю они получили травмы разной степени тяжести, с которыми были доставлены в медицинское учреждение», – отметили в пресс-службе ведомства.

Как сообщает ТАСС, у двоих рабочих тяжелое состояние, а у еще одного – крайне тяжелое.

Делом о падении с высоты люльки с рабочими заинтересовалась и областная прокуратура. Ведомство оценит соблюдение законодательства об охране труда и техники безопасности.

Напомним, что за последнее время это уже не первый процесс, связанный с получение рабочими серьезных травм на стройплощадках. Так, заместителя гендиректора барнаульской строительной фирмы и прораба осудили из-за падения кирпича с 10 этажа на голову рабочего.

А недавно в Алтайском крае осудили мастера за то, что в октябре 2020 года он допустил к работе человека, который даже не прошел обучения. На рабочего упала железобетонная плита.