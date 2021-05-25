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Получила работу в правительстве? Руководитель славгородской «Единой России» Токмакова уходит из политики

Новости
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Ольга Токмакова
Ольга ТокмаковаФото: altai-ter.er.ru

Секретарь славгородского отделения «Единой России» Ольга Токмакова сообщила о решении не участвовать в праймериз партии (изначально она подавала документы, а потом забрала их) и завершить работу в городской партячейке. Об этом она объявила в своих социальных сетях.

«Я сняла свою кандидатуру с участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия», завершаю работу в Славгородском местном отделении партии и общественно-политическую работу в нашем городе. Это решение было для меня непростым, но оно принято. Я искренне благодарю своих коллег за многолетнее сотрудничество и поддержку», – такое сообщение разместила Токмакова в своем аккаунте в Instagram.

Комментировать свое решение в беседе с корреспондентом «Политсибру» Токмакова не стала, однако отметила, что полномочия секретаря пока еще не сложила, а более подробно рассказать о своем решении и его причинах сможет позже.

«Ольга Токмакова действительно сняла свою кандидатуру с праймериз. А вот заявления о сложении полномочий руководителя местного отделения от нее пока не поступало. В любом случае, праймериз и подготовка к выборам идет в Славгороде в обычном режиме», – прокомментировали «Политсибру» в «Единой России».

Источники «Политсибру» сообщают, что уход Токмаковой и отказ от участия в праймериз могут быть связаны с ее переходом на работу в правительство Алтайского края, а конкретно, в департамент внутренней политики.

Впрочем, этого шага политическая тусовка ожидала еще в прошлом сентябре, когда глава алтайских единороссов Александр Романенко открыто заявил, что ЕР рассмотрит вопрос о смене руководителя отделения партии в этом муниципалитете. Отношение к Токмаковой похолодело после выборов в Славгородское Собрание депутатов в 2020 году. Тогда она сама с огромным отрывом уступила кандидату от «Справедливой России» Сергею Кирееву. И в целом в депутатский корпус Славгорода прошли только восемь единороссов.

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