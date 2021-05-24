Валентина Матвиенко поздравила Барнаул с получением статуса «Город трудовой доблести»

Валентина Матвиенко Фото: kremlin.ru

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направила официальную телеграмму главе Барнаула Вячеславу Франку. В ней она поздравила мэра и барнаульцев с получением звания «Город трудовой доблести». Об этом сообщает официальный Telegram-канал барнаульской администрации.

«Желаю всем мира, добра и процветания», – написала Матвиенко.

При этом телеграмма, как видно на фото, была отправлена еще 21 мая. Через три дня, 24 мая, она поступила в канцелярию администрации города.

Напомним, что указ о присвоении Барнаулу звания «Город трудовой доблести» подписал президент России Владимир Путин на заседании российского оргкомитета «Победа». В связи с получением нового статуса в городе установят стелы с гербом и текстом указа Владимира Путина. 1 мая, 9 мая и в День города будут запускать салюты.

С получением нового статуса город поздравил и министр спорта Олег Матыцин во время приезда на открытие второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, которое прошло 21 мая.

Всего президент дал такое звание 11 городам.

Телеграмма с поздравлениями Валентины Матвиенко Фото: Telegram-канал барнаулькой мэрии