Клиенты ВТБ теперь смогут оформить налоговый вычет по ИИС в один клик

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Банк ВТБ в партнерстве с Федеральной налоговой службой первым на рынке запустил онлайн-оформление налогового вычета по индивидуальному инвестиционному счету (ИИС). С сегодняшнего дня клиенты ВТБ могут подать заявку на его получение в интернет-банке и мобильном приложении ВТБ Онлайн всего в несколько кликов. Им больше не нужно посещать для этого офис банка или отделения ФНС, самостоятельно собирать документы, заполнять налоговую декларацию и подавать ее в налоговую инспекцию.

Упростить процесс оформления налогового вычета по ИИС позволил вступающий 21 мая в силу Федеральный закон 100-ФЗ, который внес изменения в Налоговый Кодекс, и настроенное электронное взаимодействие между банком и Федеральной налоговой службой.

ИИС представляют собой специальные счета, которые дают возможность больше заработать на инвестициях, в частности, благодаря получению налогового вычета от государства. Клиент может вернуть 13% от суммы пополнения ИИС, но не более 52 тысяч в год, либо получить налоговую льготу на полученный по этому счету доход.

Популярность ИИС продолжает расти. К настоящему моменту такие счета есть более чем у 45% клиентов ВТБ на брокерском обслуживании (на начало 2020 г. эта доля составляла менее 30%).

«Мы стараемся сделать инвестиции максимально удобным, простым и понятным процессом для каждого. Оформление документов для получения налогового вычета по ИИС вызывало массу вопросов, которые мы получали через различные каналы коммуникации с клиентами: через менеджеров, службу поддержки, наш телеграм-канал ВТБ Мои Инвестиции. Мы рады, что у нас получилось упростить и полностью автоматизировать этот процесс», – отметил главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов.

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Он добавил, что теперь подать заявку на вычет можно будет в один клик, нажав на соответствующий баннер в ВТБ Онлайн, и ждать, пока сервис все сделает сам. ВТБ постоянно ищет максимально удобные решения для наших клиентов. В банке уверены, скоро инвестиции станут неотъемлемой частью сбережений каждой семьи.

«В рамках стратегии ВТБ мы стремимся перевести 100% своих услуг в цифровой формат, обеспечив, тем самым, доступность и максимальное удобство использования сервисов для наших клиентов. Электронное взаимодействие с государственными органами позволяет нам пойти еще дальше и предложить клиентам не только дистанционно осуществлять большинство банковских операций, но и оформлять в ВТБ Онлайн документы, связанные с оказанием госуслуг. Благодаря организации электронного взаимодействия с Федеральной налоговой службой сегодня мы даем возможность инвесторам-физлицам максимально упростить и ускорить оформление налогового вычета по ИИС», – прокомментировал член правления ВТБ Святослав Островский.

Следующим шагом станет оформление в ВТБ Онлайн имущественного налогового вычета для наших ипотечных клиентов

Следить за статусом обработки заявки можно будет также через ВТБ Онлайн. Когда налоговая инспекция проверит переданную информацию, клиенту останется только подписать полностью подготовленное заявление в своем личном кабинете налогоплательщика на nalog.ru. Открыть индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) и начать получать выгоды от его использования можно также в ВТБ Онлайн в один клик.