Два мальчика утонули в алтайском селе. Следком возбудил уголовное дело

Пруд в селе Новороманово Фото: altai-krai.sledcom.ru

Алтайские следователи расследуют дело о гибели двух мальчиков на пруду 23 мая 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дети 11 и 12 лет вечером 23 мая пошли на пруд без присмотра взрослых в селе Новороманово Каламанского района. У водоема они нашли деревянный плот, на котором решили покататься. Отплыли на середину пруда, и там 11-летний мальчик не удержался и упал в воду. Ребенок 12 лет решил спасти друга, но утонул сам.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Если виновный все-таки найдется, то ему грозит до четырех лет лишения свободы.

«Вода в открытых водоемах в настоящее время недостаточно прогрета для купания несовершеннолетних, поэтому есть опасность наступления несчастных случаев. Также обращаем внимание на то, что оставлять детей одних ни в коем случае нельзя, особенно вблизи воды. Помните – жизни детей зависит от степени надлежащего присмотра за ними взрослых», – предупредили в ведомстве.

Напомним, что это уже не первый случай смерти на водоемах края за весну. В начале мая туристка из Новосибирска утонула во время сплава по реке Песчаная в Смоленском районе.