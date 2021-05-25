Барнаульским чиновникам запретят получать медали и награды без разрешения мэра

Медали Фото: pixabay.com

Барнаульским муниципальным служащим запретят получат награды от иностранных государств, партий и общественных организаций без разрешения главы города. Проект соответствующего решения Дума города обсудит на заседании 28 мая. Ознакомиться с ним можно на сайте администрации.

Изменения в работу муниципальных служащих внесут соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 14 Федерального закона «О муниципальной службе в РФ».

«Муниципальному служащему запрещается принимать без письменного разрешения главы муниципального образования награды, почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, международных организаций, а также политических партий, других общественных и религиозных объединений, если в его обязанности входит взаимодействие с ними», – сказано в федеральном законе.

Теперь, чтобы получить награду, служащий должен будет обратиться к своему кадровику и написать соответствующее ходатайство. Которое, к тому же, должен одобрить и еще и один руководитель в зависимости от конкретной должности. Например, ходатайство от сотрудника администрации района должен согласовать ее глава. А вот обращение от главы Счетной палаты одобряет спикер БГД.

До тех пор, пока решение о том, может ли служащий получить награду, не принято, и она сама, и сопроводительные документы к ней отправляются на хранение все к тому же кадровику.

К слову, отказаться от награды просто так тоже не получиться: если чиновник решил ее не принимать, об этом он точно также должен уведомить главу города.

Сомневаться в том, что новшества будут будет приняты, не приходится.



Нужно отметить, что для чиновников регионального уровня подобные ограничения действуют уже давно. Так, отсутствие согласования со стороны губернатора Алтайского края Виктора Томенко помешало алтайскому министру здравоохранения Дмитрию Попову получить медаль от краевого медицинского профсоюза. Впрочем, причиной могло послужить и кое-что другое.