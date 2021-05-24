Как используют IT-технологии в организации охраны предприятия

Охрана Фото: ГК ЛЕГИС

История с одинокой вахтершей, которая несет караул в полутемном помещении, осталась в прошлом. На смену пришли современные технологии. Еще недавно, показываемые в фильмах системы сканирования биометрических данных при входе на охраняемый объект казались фантастикой. Группа компаний ЛЕГИС перевернуло представление о технологичности в этой сфере. Узнать больше можно на официальном сайте.

Использование технологий

Говоря о технологичном подходе, нельзя упустить из вида следующие комплексы используемых мер:

– автоматизированная система обучения. Ужесточение правил по организации охраны труда привело к необходимости организации обучения и повышения квалификации работников. ГП ЛЕГИС разработают индивидуальный план обучения для конкретного предприятия с учетом его особенностей;

– автоматизированный контроль. Это позволяет забыть о системе пропусков. Все действия (вход, время пребывания, выход) доступны через мобильное приложение или через сайт. Достаточно лишь подать заявку на совершение действия. В функциях системы предусмотрена настройка черного списка, исключающего попадание на объект нежелательных посетителей;

– онлайн-контроль обхода. Это инновационная система, позволяющая отслеживать тщательность выполнения обхода. В определенных точках объекта стоят специальные датчики. Уполномоченный охранник обязан с помощью специального приложения отметить присутствие рядом с ними. Помимо этого ему поступают поручения, «привязанные» к физическому положению. Работа проводится в режиме онлайн с четкой фиксацией времени.

За создание систем отвечает собственный IT-отдел, где работают молодые программисты, способные перевернуть представление об охране.

Индивидуальный подход к клиенту

Помимо технологически продвинутых систем в списке предоставляемых услуг ЛЕГИС есть и традиционные методы охраны: сопровождение грузов, телохранители, установка сигнализаций, подбор и обучение сотрудников охраны для предприятия.

Преимущества сотрудничества с ГК ЛЕГИС:

индивидуальный подход к разработке комплексных мер охраны;

наличие лицензии ФСБ, дающая возможность охранять объекты, содержащие гостайну;

возможность заключения договоров с иностранными компаниями;

технологический, современный подход, включающий автоматизацию система доступа на объект и систематизацию бизнес-процессов заказчика.

Яркой иллюстрацией эффективной работы можно считать присутствие группы компаний на рынке в течение 27 лет. За это время удалось оснастить современными системами более тысячи объектов. Помимо этого более трехсот компаний пользуются физической охраной, доверяя сохранность своего имущества, разработок и жизнь сотрудников.

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