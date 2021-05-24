Алтайского арбитражного судью обвиняют в получении особо крупных взяток

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Следком завершил расследование уголовного дела судьи Арбитражного суда Алтайского края Алексея Городова. Теперь оно направлено в суд с обвинительным заключением, сообщает пресс-служба СК.

По версии следствия, в 2010 году Городов получил от бывшего арбитражного управляющего Алексея Долгова автомобиль Toyota Land Cruiser Prado по заниженной цене. Взамен он должен был вынести нужные судебные акты и определение о введение процедуры банкротства в адрес юрлица. По всей видимости, речь идет о компании «АСУ-Информа», конкурсным управляющим которой он утвердил своего знакомого Виктора Пицуна.

Затем, с 2016 по 2017 год Городов брал по 500 тысяч рублей за судебные акты в интересах все того же Долгова. В общей сложности таким образом судья «заработал» два миллиона рублей.

Помимо этого, по данным следствия в этот же период времени Городов принял решение об отказе удовлетворить заявления конкурсных управляющих компаний по двум делам, и за это получил от предпринимателя через посредника 2,5 млн рублей. Этот случай, вероятно, связан с банкротством Андрея Саенко.

Как сообщают в ведомстве, в ходе расследования судья отрицал вину и пытался запутать следствие. Однако причастность Городова удалось установить. Теперь его обвиняют по целому ряду «взяточных» статей.

Напомним, что уголовное дело против Городова завели еще в 2020 году. В январе 2020 года Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России рассмотрела вопрос об этом после представления главы российского следкома Александра Бастрыкина.