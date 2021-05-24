Журналистские скандалы, суды и реабилитация нацизма. Чем запомнилась неделя в Сибири

Суд Фото: pixabay

На прошлой неделе в Сибирском Федеральном округе судили издевавшихся над женами мужей, устраняли ЧП и наказывали за организацию митингов. О событиях минувших семи дней – в традиционной хронике «Политсибру».

Алтайский край

В Алтайском крае на прошедшей неделе с 20 по 23 мая прошел второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. В город приехали министр спорта России Олег Матыцин, председатель комитета российской Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин, заместитель полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Вадим Головко и другие важные гости. В соревнованиях участвовало 300 спортсменов из 57 стран. Они разыграли шесть лицензий на Олимпиаду в Токио 2021 года и 24 комплекта наград.

С чемпионатом мира был связан скандал. Он касался телеканала «Матч ТВ» и прав на трансляцию мероприятия. 18 мая генпродюсер канала Тина Канделаки заявила, что руководство края не заинтересовано в том, чтобы турнир освещал канал канал федерального уровня. А все потому, что вместо «Матч ТВ» аукцион на трансляцию выиграла компания «Регион Телеком» из Тюмени, которая предложила цену на 0,68 % ниже. Но, по мнению Канделаки, региональный канал был неспособен обеспечить трансляцию на сравнимом с «Матч ТВ» уровне. Кстати, из-за этого в Барнаул не приехал комментатор Дмитрий Губерниев.

«Надо разбираться». Министр спорта России прокомментировал скандал с трансляцией этапа Кубка мира по гребле в Барнауле Новости 21.05.2021 16:01

Запомнилась неделя не только спортом, но и скандалами. Так, экс-глава партии «Зеленые» Анатолий Панфилов в письме обвинил губернатора Виктора Томенко в давлении на главу алтайского отделения партии Владимира Кириллова. Его якобы заставляли участвовать в нелегитимном съезде партии 15 мая. Однако и в правительстве края, и в алтайском отделении партии заявили, что это ложь, и Панфилова просто не устроили итоги того съезда.

Москва отвергла кандидатуру главы Алейска Ивана Маскаева на пост министра природных ресурсов Алтайского края.

Республика Алтай

В Республике Алтай пропали, а затем нашлись две восьмиклассницы. Они учатся в школе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Правоохранители даже возбудили дело об убийстве девочек, но подростки найдены живыми и невредимыми.

Глава региона Олег Хорохордин сообщил, что в Республике Алтай в 2024 году состоится чемпионат мира по рафтингу.

Внимание прокуратуры привлекло ограничение доступа предпринимателей к озеру Манжерок, где у них были туристические точки.

49-летнему жителю Горно-Алтайска дали условный срок за то, что он несколько дней издевался над своей женой. Мужчина сломал потерпевшей нос, душил ее веревкой до потери сознания, таскал за волосы и стрелял из электро-пневматического пистолета. Женщина сумела спастись только потому, что пошла вместе с мужем в магазин, рассказала продавцу, что ее избивают, и попросила сообщить обо всем родственникам. Суд приговорил мужчину к трем годам условно.

Новосибирская область

Львица напала на дрессировщика в поселке Мошково Новосибирской области. Инцидент произошел во время гастролей уральского цирка-шапито. Животное удалось отогнать, а мужчину с рваными ранами госпитализировали в больницу. Теперь львицу отдадут в частный зоопарк.

Новосибирский следком начал проверку местного краеведа Андрея Позднякова после публикации на портале «НГС» статьи «Российское «Можем повторить» – это ужасно: о том, как Великую Победу превратили в шоу». Позднякова уже вызвали в СК. Краеведу вменяют статью ст. 354.1 УК РФ (оправдание нацизма и дискредитация памятных дат).

Из новосибирского государственного технического университета эвакуировали около трех тысяч человек после сообщения о минировании. Вуз проверили, никакой бомбы там не нашли. Кроме того, подобные «весточки» поступили в школу №41.

Красноярский край

Президент Владимир Путин попросил членов правительства рассмотреть проект строительства метро в Красноярске. На совещании вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что заявленная стоимость метрополитена в 100 миллиардов завышена. Чиновник сказал, что начатый проект надо закончить, но найти варианты удешевления. Напомним, ранее была информация о том, что только первая очередь строительства объекта обойдется в 114 млрд рублей, а работы начнутся в конце 2021 года.

Кроме того, в Красноярском крае начался паводок. В Енисейском, Ермаковском, Ирбейском и Шушенском районах края подтопило 64 приусадебных участков. Вода подошла к фундаменту девяти домов. Причиной стали сильные дожди на реке Оя в районе села Ермаковское и на реке Кебеж в районе села Григорьевка Ермаковского района.

Что касается новостей из столицы региона, то там депутат российской Госдумы Сергей Наратов смог добиться отмены концерта дэткор-группы Slaughter to Prevail. Он пожаловался на музыкантов в прокуратуру. Бару, где мероприятие должно было пройти, выдали предостережение о возможной уголовной и административной ответственности. В ведомстве посчитали, что такая музыка может повлиять на нормальное развитие детей. С просьбой о запрете шоу к Назарову якобы обратились общественники.

В итоге представителей рок-бара «Металобаза», где должен был пройти концерт, вызвали в полицию. Концерт отменили. Однако в других регионах (например, в Новосибирске) группа выступила.

Кемеровская область

Независимое СМИ «Новости Киселевска» закрылось в Кемеровской области из-за преследований его главного редактора Натальи Зубковой. Сама Зубкова на своем YouTube-канале пояснила, что проект больше не актуален и он изжил себя морально.

В феврале 2021 года на Зубкову напал мужчина, когда она выгуливала собаку. Он пригрозил расправой над ее дочерьми, если журналистка «еще хоть раз откроет рот». Детей у Зубковой двое – 16 и 10 лет. Опасаясь за свою жизнь, женщина покинула Россию.

Тот же Киселевск отметился на неделе еще одним резонансным случаем. Три пятнадцатилетних жительницы города избили бездомного. Одна из девушек разбила о его голову. Полиция организовала проверку, при этом мужчина за медпомощью не обращался.

Резонансный случай произошел в Новокузнецке. Там 45-летняя женщина села на шею сожителя и задавила его до смерти. После того, как мужчина перестал подавать признаки жизни, женщина стала трясти умершего и кричать, чтобы он очнулся. Крики услышала соседка сверху. Она спустилась и вызвала скорую. Теперь новокузнечанке грозит до 15 лет тюрьмы за убийство.

Иркутская область

Иркутский губернатор Игорь Кобзев пообещал помочь жителям поселка Дальний, большая часть (а именно 42 дома из 48) которого сгорела в пожаре. Все 14 человек, которые лишились жилья, сначала получат по 105 тысяч рублей. Кроме того, количество пострадавших увеличено на девять человек. Также Кобзев отметил, что муниципалитет обязан на условиях договора соцнайма дать пострадавшим другое жилье в Нижнеилимском районе области. Следком возбудил дело по ч. 1 ст. 293 УК (халатность). По предварительной версии пожар начался из-за обрыва электропровода и попадания искр на сухую траву.

Председателя общественной палаты Иркутска, ресторатора Юрия Коренева нашли мертвым в своем загородном доме 23 мая. Иркутский журналист Александр Гимельштейн сообщил в Фейсбуке, что у Коренева могла быть депрессия.

Новым главой города Усть-Кут Иркутской области стал единоросс Евгений Кокшаров. Предыдущий мэр попал под следствие и ушел в отставку. После этого как раз Кокшаров исполнял его обязанности.

Омская область

Омская полиция намерена взыскать более двух миллионов рублей с омского оппозиционера, которого обвиняют в организации акций 23 и 31 января 2021 года. 452 тысячи рублей он может заплатить за митинг 23 числа, а еще почти 1,6 миллиона рублей – за акцию 31-го. Деньги стражи порядка хотят получить в качестве компенсации за работу в выходные и расходы на горючее.

Кстати, еще 452 тысячи рублей полицейские требуют с Ольги Картавцевой за организацию акции 23 января.

Омские правоохранители решили проверить ролик, снятый ко Дню Победы омским фитнес-клубом в мемориальном комплексе в Парке имени 30-летия Победы. Проверка проводится по ч.3. ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма и осквернение памятника).

Видео было выложено в Instagram 9 мая 2021 года. На нем несколько девушек в пилотках и гимнастерках прыгают на батутах под песню «Катюша» перед мемориалом воинам-омичам. Затем они возлагают цветы к вечному огню. Ролик не понравился многим пользователям, вызвал негативную реакцию и был удален. Чуть позже на странице фитнес-клуба написали, что прыжки на батуте снимали не на мемориале, а около него. На мемориалы батуты даже не носили.

Томская область

Полиция задержала независимого депутата Томска Ксению Фадееву за организацию митинга 21 апреля. При этом на митинге ее даже не было. Суд дал ей 300 тысяч рублей штрафа. В качестве доказательства предъявлялся договор с типографией на печать листовок в защиту оппозиционера Алексея Навального. Однако Ксения Фадеева в своем Telegram-канале написала, что ни места, ни даты акции на листовках не было. Там был указан только адрес сайта. Да и листовки были распечатаны 7 апреля, а дату мероприятия организаторы сообщили только 18 апреля.

Кроме того, в Томске осудили 37-летнего мужчину, который в мае прошлого года восемь часов издевался над своей женой. Его приговорили к четырем годам колонии за истязание, незаконное лишение свободы и угрозу убийства. Заперев дверь в квартиру, мужчина нанес жене 65 ударов, а затем вытолкнул ее из окна второго этажа, она упала на козырек подъезда дома.

Республика Хакасия

На прошедшей неделе в Республике Хакасия ввели ЧС регионального уровня из-за паводка. Власти приняли такое решение из-за подтопления в Абазе, Аскизском, Бейском и Таштыпском районах, а также из-за возможного осложнения паводковой ситуации. В зону большой воды попало 134 приусадебных участка и 93 частных дома. Всего в Хакасии было подтоплено 207 приусадебных участков, 108 домов и 351 дач.

Кстати, в городе Абаза отдельно ввели режим ЧС, из-за наводнения из него было эвакуировано 116 человек. На нескольких дорогах наблюдались переливы воды.

Республика Тыва

В ночь на 22 мая в Туве перекрыли федеральную трассу Р-257 «Енисей» из-за того, что в республике выпало до 15 см снега. Кроме того, был сильный гололед. Ночью дорогу пришлось чистить.

Однако это не единственный «сюрприз», который предоставила природа региону. 18 мая в Бай-Тайгинском районе республики было землетрясение силой 4,6 балла. А днем ранее в Туве произошло еще два землетрясения – одно в Улуг-Хемском кожууне (районе) магнитудой 4,5 балла, а другое в Дзун-Хемчинском кожууне магнитудой 3,2 балла.