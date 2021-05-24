Алтайскому министру транспорта нашли временную замену

Валерий Никитюк Фото: newsomsk.ru

Врио министра транспорта Алтайского края, вместо уходящего в отставку главы минтранса Александра Дементьева, станет его заместитель Валерий Никитюк. Об этом «Политсибру» сообщили в пресс-службе министерства.

Второй заместитель Дементьева, Дмитрий Коровин уходит в отпуск. Постоянного министра губернатор региона Виктор Томенко назначит позднее.

Валерий Никитюк родился в 1965 году. Окончил Сибирский автомобильно-дорожный институт им. В.В. Куйбышева по специальности «Автомобильные дороги» и ФГОУ ВПО «Сибирская академия государственной службы» по специальности «Государственное и муниципальное управление». Он занимал руководящие должности в различных «дорожных» предприятиях, а в 2020 году распоряжением губернатора Алтайского края Виктора Томенко году был назначен замминистра транспорта, руководителем управлением дорожного хозяйства края. Дважды избирался в состав Алтайского краевого Заксобрания от партии «Единая Россия»: в 2008 и 2012 годах.

Напомним, что об увольнении Александра Дементьева по собственному желанию стало известно 24 мая 2021 года. По одной из версий, причиной отставки стал переезд в другой регион. По данным источников «Политсибру», увольнение может быть связано с семейными обстоятельствами.