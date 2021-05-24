Алтайский министр транспорта Дементьев уходит в отставку

Александр Дементьев Фото: Антон Дегтярев

Министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев написал заявление об увольнении. Об этом сообщает источник «Политсибру».

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По нашим данным, увольнение может быть связано с семейными обстоятельствами. «Толк» пишет, что министр переезжает в другой регион. А amic.ru сообщает, что в понедельник, 24 мая он работает последний день.

Инсайдеры «Политсибру» добавляют: кандидата на эту должность в правительстве пока нет.

Александр Дементьев родился в 1975 году. В 1997 году он окончил Восточно-Казахстанский технический университет, в 2001 году – Алтайский государственный университет (юридический факультет), в 2011 году – Российскую академию народного хозяйства и государственной службы.

В администрации Барнаула он возглавлял комитет по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи. В 2014 году стал врио руководителя департамента транспорта и автомобильных дорог Воронежской области, а затем и «постоянным» руководителем. В 2018 году назначен министром транспорта и Алтайского края.

Никаких скандалов с участием Дементьева или же «негатива» в его адрес СМИ в последние годы не попадало. Главный проектом в сфере транспорта в Алтайском крае, о котором рассказывал журналистам в последние месяцы Дементьев, должна стать программа комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ), эдакий аналог транспортного генплана, призванный решить часть проблем отрасли. Она заработает к концу 2021 года.

Добавим, что теперь в региональном правительстве пустуют кресла трех министров (транспорта, природных ресурсов и экономического развития, которые совмещает пост еще и вице-премьера) и двух начальников управлений (имущественных отношений и тарифного управления), а также представителя правительства в парламенте.