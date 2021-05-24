Споры об уродстве. Активисты Барнаула выступили против застройки Речного вокзала. И сами нарвались на критику

Речной вокзал Фото: altayrealt.ru

Испортит облик города, закроет воздушные потоки, лишит граждан доступа к Оби. С такими претензиями к пока несуществующему проекту застройки Речного вокзала выступили активисты Барнаула. 22 мая они организовали по этой теме круглый стол: показали фильм в защиту территории и объяснили, почему они против появления в этом месте высотки. Однако их доводы для присутствующих оказались неубедительными. Несколько участников даже упрекнули активистов в том, что они рано «машут кулаками» и защищают совсем не то, что нужно. Как прошла встреча – в материале «Политсибру».

Что говорят противники?

В декабре 2020 года территория Речного вокзала обрела нового собственника. Ее купил предприниматель Нодар Шония, который намерен вложиться в развитие этой площадки. Что именно здесь появится – точно неизвестно. Проекта до сих пор нет.

Но общественники уже против застройки. И на то у них несколько причин.

Здание перекроет вид

Они считают, что возводить здесь высотку категорически нельзя. Представитель организации «Гражданский патруль» Игорь Берг говорит, что здание (причем любое) испортит облик территории, закроет вид на реку из центра и наоборот.

Нечем будет дышать

Руководитель фонда имущества Алтайского края и депутат Заксобрания Владислав Вакаев уверен, что такой большой объект будет мешать движению воздушных потоков. В свое время разработчики концепции зеленого каркаса Барнаула пришли к выводу, что именно ключевой канал, где чистый воздух «заходит» в город, а грязный из центра – «выходит».

«А новое здание будет воздушной заслонкой для этого коридора. Когда оно появится, люди в центре будут задыхаться. Вопрос о высотках в этой части города нужно закрыть раз и навсегда. Тем более у нас ниже есть высотки, коридор остался только между горой и ними. Поэтому ничего высокого на Речном строить нельзя», – заявляет Вакаев.

Набережная будет недоступна

Общественники переживают, что барнаульцы потеряют доступ к реке, так как нет гарантий, что территория не будет огорожена. И обеспокоены, что из-за планов собственника (какие бы они не были) город лишится шанса на строительство длинной набережной.

Речное движение умрет

Берг также считает, что при застройке Речного вокзала может исчезнуть пассажирское движение по реке. А ведь, по мнению краеведа Данила Дегтярева, на Оби можно и нужно развивать туризм – запустить круизы, построить плавучий Речной вокзал. И это могло бы оживить это направление.

Разрушим памятник

А еще они против сноса здания речпорта. По их словам, это памятник советской архитектуры, а внутри него находится уникальная флорентийская мозаика, которая должна быть сохранена в едином виде.

Транспортный коллапс неизбежен

Архитектор Владимир Антоненко заявил, что в последнее время в городе многие дома строятся с нарушениями. Он против возведения здесь жилого дома, так как это создаст проблемы с парковками и перегрузит и так переполненный проспект Ленина. По его словам, в соседних высотках на улице Приречной все уже заставлено машинами.

Кстати, противники не обошлись одной лишь критикой, они предложили свои «проекты». Дегтярев, к примеру, считает, что власти должны дать собственнику другую территорию взамен этой.

«С точки зрения развития города эту территорию в частных руках оставлять неправильно. Надо чтобы она оказалась в государственной или муниципальной собственности. А уже после общественность обсудит, что лучше здесь сделать», – говорит он.

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А вот существующее здание вокзала следует реконструировать под современные нужды или построить на его месте объект подобной этажности. И в нем разместить планетарий или картинную галерею. Активист движения «Весна» в Алтайском крае Владислав Келлер и вовсе считает, что тут самое место амфитеатру.

Владислав Вакаев видит здесь хорошее общественное здание представительского уровня, где можно проводить крупные форумы, конференции и фестивали. А общественник Юрий Красильников вообще выступил с радикальным предложением: перенести сюда автовокзал. И места много, и трафик автобусный по улицам города сократится (но его идею отвергли сразу: строить вокзал здесь никак нельзя).

Общественник Владимир Терешкин заявил, что собственник вряд ли прислушается к мнению общественности. Ведь его цель – получить прибыль. По его расчетам с этого «человейника», который тут может появиться, она составляет как минимум 500% с квартиры, себестоимость которой всего 300-500 тысяч (это он вычитал в интернете, когда анализировал вопрос).

Одни лозунги

Выступления спикеров постоянно пытались прервать присутствующие. Ведь некоторые претензии противников застройки оказались необоснованными. Представители власти, участники строительного рынка и эксперты из других сфер подвергли их критике.

В частности, предприниматель Владимир Гордейчик раскритиковал данные про 500% прибыль от строительства. По его словам, это совершенно не так и спикеры вводят людей в заблуждение. Также не согласился он и с тем, что на улице Приречной (три высотки рядом с Речным – прим.ред.) есть проблема с парковками.

«Но там 400 квартир и 700 мест для машин. Летом подземка почти пустая. Это говорит о том, что многие декларации, которые заявляете, подкреплены только вашим мнением и не имеют никакой основы. Ни экономической, ни юридической. Вы вопрос-то изучите до конца», – заявил предприниматель.

Не согласились присутствующие и с тем, что высотка станет заслонять поток воздуха с Оби: ведь здание не будет здесь стоять стеной. Руководитель социально-экологической организацией «Планета» Любовь Бельдеева отметила, что и задолго до строительства высоток в центре города было нечем дышать. Но все изменилось после того, как территорию газифицировали.

«То есть проблема совсем не там. И я за то, чтобы общественность была сильной, сплоченной и грамотной. Если вы выступаете, будьте готовы защищать каждое слово. А не так: это здание всему Барнаулу не нравится. А мне вот не нравится здание речного вокзала. Снести его и туда ему и дорога», – заявила Бельдеева.

По словам руководителя компании «АрхИ Групп» Андрея Суртаева, вот уже 30 лет Речной вокзал – позорное место города. Территория здесь мертвая, людей бывает мало. И он считает, что новое строительство здесь как нельзя кстати. Причем там место и жилью, и нежилым помещениям.

«Мечтать о том, что там построят парк – лозунги. Необоснованные и бессмысленные лозунги. И без нового большого строительства это место не оживет. Там несколько раз открывались рестораны и быстро закрывались. Люди в ту часть города не ходят. А если бы там жили, то в заведениях был бы смысл», – говорит Суртаев.

Не о том дискутируем

Еще один контраргумент привел заместитель главы администрации Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Антон Воробьев. Он объяснил: участок, на котором находится Речной вокзал, не относится к общественным территориям. Он в частной собственности, которая охраняется законом.

«На праве собственности участок принадлежит юрлицу. Говорить о статусе общественной территории в отношении Речного вокзала неправильно. Но можно говорить о территории, которые к нему прилегают. Это набережная и так далее. Вот об этом нужно дискутировать», – отмечает чиновник.

Более того, застройщик не может перекрыть набережную. Как отмечает Суртаев, если посмотреть на кадастровую карту – это отдельный участок. И он принадлежит государству.

«Набережная, которую планирует создать застройщик, намерен использовать как общественное пространство. И доступ на нее будет обеспечен. За этим органы местного самоуправления будут следить», – заверил Воробьев.

И обменять Речной вокзал на другой равноценный участок администрация не может (таких у них в запасе даже нет). Как и не может запретить собственнику сносить здание (это все-таки частная собственность). К тому же, оно не наделено статусом объекта культурного наследия, не включено в соответствующий реестр. При этом Воробьев заверил, что уникальная мозаика сохранится, в этом заинтересован и сам застройщик. Часть ее будет храниться в музее, а часть – на Колыванском камнерезном заводе.

Рано собрались

Представитель застройщика Александр Хромцов молча выслушал два часа дискуссии и взял последнее слово. В первую очередь, он заявил, что активисты слишком рано организовали собрание. Владелец участка сам до конца не знает, что там построит.

«Сейчас идут серьезные маркетинговые исследования, привлечены специалисты. Действительно, там должна быть точка притяжения. Уродства там не будет. Набережная нужна хорошая, со скамейками, фонарями, киосками. А не как сейчас. Это понимают все, и застройщик в том числе. Здесь будет и многофункциональный центр. Какой – пока никто не знает. О чем еще говорить, если нет еще концепции? Зачем вы всех собрали, скажите?», – обратился он к организаторам мероприятия.

Но активисты уверены: они вовремя собрали встречу. Ведь они хотят, чтобы их услышали. И учитывали мнение в выборе будущего объекта на этом месте. Игорь Берг предложил создать общественный совет, куда бы могли войти горожане и выражать свое мнение по поводу будущего этой территории. Видение у всех разное. Но участники круглого стола едины в одном – это место города нуждается в серьезной модернизации. А пока надо дождаться проекта застройки.