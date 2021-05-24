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Барнаульский пляж «Водный мир» не будет работать в 2021 году

Новости
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Пляж
ПляжФото: pixabay.com

Пляж «Водный мир», расположенный в Барнауле по адресу Правобережный тракт, 39, в 2021 году не будет работать. О причинах корреспонденту «Политсибру» рассказала администратор пляжа Ирина Фомина.

Точнее это был даже комплекс причин, в том числе подтопление и прогнозы синоптиков о прохладном лете 2021-го. Впрочем, есть и другие условия, не позволяющие объекту работать, которые, по словам Фоминой, она называть не в праве.

Ранее СМИ сообщали, что в 2021 году пляж еще может открыться, однако не в июне. Теперь уже окончательно известно, что в этом году он будет закрыт на протяжении всего сезона. В том числе и потому, что у руководства пляжа не подготовлены необходимые для открытия документы, а открывать пляж на короткий срок просто нет смысла. Причин этого, впрочем, в администрации пляжа не назвали.

Это первый год, когда «Водный мир» не будет работать: даже в ковидный 2020-й пляж принимал отдыхающих.

При этом городской пляж на острове «Помазкин» работать в 2021 году будет. На его содержание и обеспечение водозабора барнаульские власти выделили около 500 тысяч рублей.

Городской пляж в Барнауле

На барнаульский пляж потратят почти полмиллиона рублей

Новости

В эту сумму входят восстановление водозабора и содержание самого пляжа

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#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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