Танцевальный Royal Vogue Ball пройдет в Барнауле 29-30 мая

Royal Vogue Ball Фото: организаторы соревнований

Столица Алтайского края в ближайшие выходные, 29-30 мая, станет столицей соревнований в стиле Vogue. В городе пройдет танцевальный конкурс Royal Vogue Ball.

Это направление стало популярным благодаря клипу певицы Мадонны «Vogue». В России оно активно развивается уже больше 10 лет, а в Барнауле – с 2014 года. Соревнование между танцорами этого стиля – событие на грани моды и танца. Ведь у каждого бала есть определенная тематика и дресс-код. В это раз темой стали популярные фильмы и сериалы. Участникам нужно не только показывать свое владение танцем, но и каждый раз готовить новый костюм.

Проходить Vogue ball будет 29 мая в 15:00 по адресу проспект Космонавтов 6г, в галереи изобразительного искусства «Республика Изо». А стать частью события сможет любой желающий.

На следующий день, 30 мая, в рамках мероприятия пройдут танцевальные мастер-классы от приглашенных педагогов из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Воронежа, Красноярска и Новосибирска. Завершатся выходные вог-вечеринкой тематике «one color outfit» – гости должны выбрать любой цвет и использовать в своем наряде только его.

Вся подробна информация в Instagram-аккаунте @royal_vogue_ball.