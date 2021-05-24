Коронавирус унес жизни еще 10 больных в Алтайском крае

Вирус Фото: pixabay.com

В Алтайском крае скончались еще 10 человек, больных коронавирусом, причем у девяти из них причиной смерти стал сам вирус. Такие данные на 24 мая приводит оперштаб региона.

Всего за сутки в крае зафиксировали 62 новых заражения. Выздоровели еще 40 жителей региона.

В инфекционных госпиталях находится 561 человек с подтвержденным коронавирусом и 163 пациента с вирусной пневмонией. Тяжело справляются с болезнью 153 жителя региона, к аппаратам ИВЛ подключены 58 из них. В инфекционных госпиталях остается 248 резервных коек.

С начала пандемии в Алтайском крае заболели 51,2 тыс. человек. Справились с болезнью 46,1 тыс. Умерли 3,1 тыс. человек.

Также продолжается и вакцинация против коронавируса. Полностью привиты уже 188,3 тысяч человек. 44,4 тыс. поставили первый укол.