Праймериз «Единой России» стартовали в Алтайском крае

Единая Россия Фото: er.ru

Жители Алтайского края начали выбирать кандидатов предварительного голосования партии «Единой России». Итоги праймериз определят, кого партия направит по своими флагами на выборы в региональное Заксобрание и Госдуму. Об этом рассказал глава исполнительного комитета партии в регионе, депутат АКЗС Денис Голобородько.

Ждем явку в 10%. Алтайские единороссы рассказали, кто идет к ним на праймериз и сколько будет победителей Новости 17.05.2021 16:50

Голосование пройдет онлайн на сайте pg.er.ru с 24 по 30 мая. Участие в нем могут принять около 50 тысяч жителей региона. Во всяком случае именно столько зарегистрировалось на специальной платформе ЕР для праймериз. Кстати, присоединиться еще можно – заявки на участие в процедуре будут принимать до 28 мая.

А вот количество кандидатов уже точное – 438 человек. В том числе 93 желающих принять участие в выборах в Госдуму и 345 – в АКЗС.

Итоги праймериз подведут 31 мая. Победители пойдут на большие выборы от «Единой России» в сентябре.

«Партия с помощью граждан отберет кандидатов для последующего выдвижения на выборы в Государственную Думу. Жители Алтайского края на этом сайте смогут проголосовать и за кандидатов на выборы в Алтайское краевое Законодательное Собрание», – отметил Денис Голобородько.

Он подчеркнул, что эта система надежно защищена, поскольку персональные данные голосующих верифицируются через портал Госуслуги.

«Это дает надежную защиту и данных, и результатов голосования. К тому же система автоматически определяет подходящий счетный участок для голосующего, чтобы он смог проголосовать за кандидатов, баллотирующихся по его избирательному округу», – подчеркнул он.

Добавим, что партия и раньше проводила праймериз. Подобные по масштабности – пять лет назад, перед выборами в действующие созывы АКЗС и ГД. Правда, тогда голосование было очным, сейчас же его перевели в онлайн-формат, чтобы в условиях сохраняющейся пандемии не создавать лишнего скопления людей.