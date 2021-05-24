Алтайский парламент попытается защищать дольщиков и увеличить штрафы для застройщиков

Строительство. Жилье. Фото: Олег Укладов

В Алтайском краевом Законодательном собрании обсуждают возможность обращения в Госдуму с инициативой, направленной на дополнительную защиту участников долевого строительства. Совещание по этому вопросу состоялось 20 мая, сообщает пресс-служба АКЗС.

С предложениями по изменению федерального законодательства выступил алтайский следком. Замруководителя СК Александр Жеребцов считает, что властям регионов нужно больше полномочий по контролю за застройщиками в сфере долевого строительства.

Кроме того, не хватает и штрафных механизмов. Например, за перенос срока строительства дома или сдачи квартир руководство компании-застройщика должно нести административную ответственность. Помимо этого, Жеребцов считает, что пора уже создать черный список учредителей и директоров недобросовестных фирм, чтобы те не могли «поменять фасад» и создать новое юрлицо.

Он также предложил и следующую новинку: когда дольщики не могут в срок получить квартиры и им начинают возвращать деньги, нужно предусмотреть возможность компенсации застройщиком ущерба на сумму удорожания квадратного метра жилья.

Впрочем, о роли банков в сделках дольщиков и застройщиков на совещании тоже не забыли. Министр строительства и ЖКХ Иван Гилев отметил, что ответственность за исполнение обязательств должна лежать и на них. По его словам, случаи, когда банк прекращал финансирование при возникновении проблем у застройщика в регионе бывали.

«Необходимо свести все предложения в пакет законодательных инициатив, заручиться поддержкой профессионального сообщества и коллег из других регионов», – подвел итоги заседания зампред комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству краевого парламента Игорь Панарин.

Проект законодательной инициативы в парламенте планируют разработать к концу июня.

Напомним, что проблемы, связанны с долевым строительством, в крае все еще существуют. Так, например, можно вспомнить ЖК «Парковый», новый застройщик для которого был найден в марте 2021 года.

Хватает, впрочем, и других градостроительных бед. В столице края остро стоит проблема ветхого жилья, а строительство нового жилья зачастую начинается со скандалов.