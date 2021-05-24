Мужество, красота, эмоции. Губернатор Томенко пообещал Алтайскому краю и другие крупные соревнования, как Кубок мира по гребле

Виктор Томенко на этапе Кубка мира по гребле в Барнауле Фото: Олег Укладов

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко уверен, что такие международные соревнования, как второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, снова придут в Барнаул. Он пообещал все для этого сделать. Об этом глава региона рассказал на закрытии турнира 23 мая, сообщает пресс-служба правительства региона.

По словам Томенко, на гребном канале случилось все, что организаторы и зрители загадывали и желали. Также глава региона отметил бескомпромиссную борьбу, которая была на соревнованиях, и похвалил болельщиков, которые ходили на состязания даже когда было холодно и дождливо.

«Сложные условия проведения соревнований еще раз показали и мужество, и целеустремленность, и спортивный характер участников, которые в эти дни выходили на канал. Красота спорта высших достижений, гребля в исполнении выдающихся, самых лучших мастеров мира доставила искренние эмоции, удовольствие всем, кто в эти дни посетил соревнования», – отметил Виктор Томенко.

Кстати, в последний день турнира он даже успел посидеть на трибунах вместе с остальными зрителями.

Этап Кубка мира по гребле в Барнауле Фото: Олег Укладов

Вице-президент Международной федерации каноэ Томас Конитцко похвалил Алтайский край за «удивительное гостеприимство, которое редко где встретишь», а также остался доволен условиями и организацией турнира.

«Международная федерация каноэ счастлива, что все прошло замечательно, и нам очень грустно оттого, что завтра мы покидаем ваш прекрасный край. Но домой мы увезем с собой прекрасные воспоминания и будем с теплом вспоминать эти дни», – признался Томас Конитцко.

За организацию стартов Конитцко поблагодарил губернатора Томенко, председателя Алтайской федерации гребли на байдарках и каноэ Юрия Шамкова, спонсоров и волонтеров.

Соревнования прошли с 20 по 23 мая 2021 года. На них было разыграно шесть Олимпийских лицензий в Токио. Одну из них завоевала россиянка Наталья Подольская в заплыве на 200 метров. Золото на дистанции 500 метров взяли каноисты Захар Петров и Кирилл Романов.

А спортсменка из Алтайского края Ирина Андреева забрала бронзу на каноэ-одиночке в заплыве на 200 метров. Еще одно третье место она завоевала уже выступая в смешанном экипаже с Дмитрием Шаровым из Воронежской области.

Этап Кубка мира по гребле в Барнауле Фото: Олег Укладов

Кроме того, бронзу взяли в дистанции на 1000 метров байдарочники Артем Коровин и Алексей Шишкин.

Всего на втором этапе 300 спортсменов из 58 стран разыграли 24 комплекта наград.

Напомним, что на открытие турнира приезжали именитые гости – министр спорта Олег Матыцин, председатель комитета российской Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин, заместитель полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Вадим Головко и другие. О том, как прошло открытие соревнований, читайте тут.

Этап Кубка мира по гребле в Барнауле Фото: Олег Укладов