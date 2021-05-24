Пропавших в Горно-Алтайске школьницы нашли живыми

Горно-Алтайск Фото: altai-republic.ru

Двух пропавших учениц горно-алтайской школы интерната №1 нашли живыми. Об этом сообщает пресс-служба МВД Республики Алтай.

Девушек уже вернули в интернат, а их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Напомним, что две школьницы ушли после учебы и не вернулись 14 мая 2021 года. После их исчезновения Следственный комитет Республики Алтай завел уголовное дело по пункту «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

Нужно отметить, что горно-алтайская школа-интернат №1 в прошлом году уже фигурировала в СМИ в связи с отравлением учащихся. Тогда в инфекционное отделение с подозрением на аденовирус попали 23 ученика. После проведения проверки властями республики, директор школы Виктор Затеев, а также заместитель министра здравоохранения республики Александра Путилова покинули свои должности по собственному желанию.