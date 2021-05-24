Алтайские общественники призвали вернуть Вечный огонь на барнаульский Мемориал Славы

9 мая 2021 года Фото: Антон Дегтярев

Активисты алтайского отделения Общероссийского народного фронта попросили мэра Барнаула Вячеслава Франка вернуть Вечный огонь на Мемориал Славы. Об этом сообщает пресс-служба ОНФ.

До 2019 года (до вступления в силу нового приказа минобороны) в Барнауле Огонь памяти был фактически Вечным огнем и горел не только в праздники. Сейчас же он горит на мемориале только дни увековечения памяти защитников Отечества. Это День Победы, День памяти и скорби, День защитника Отечества и другие дни. Все потому, что статуса Вечного огня у комплекса нет. Зато есть статус Огней памяти.

Сейчас горение обеспечивает газобалонное оборудование. Представители «Газпрома» обратились в российское правительство накануне Дня Победы, предложив бесплатно подавать газ на Вечные огни в регионах. Поэтому именно сейчас ОНФ и предложила барнаульской мэрии подключить мемориал к магистральному газопроводу и придать ему статус Вечного огня.

Кроме того, общественники планируют сделать так, чтобы по всей стране газ на Вечные огни поступал бесплатно. С этой инициативой ОНФ выйдет на федеральный уровень.

«Она заключается в том, чтобы сделать «живым» реестр Вечных огней, которые будут снабжаться газом бесплатно. Реестр должен постоянно расширяться по мере того, как будут увеличиваться темпы газификации регионов в соответствии с задачами, поставленными президентом. Приходя в новые населенные пункты, газ должен не только согревать людей, но и помогать в сохранении исторической памяти», – отметил руководитель регионального исполкома ОНФ Сергей Войтюк.

Напомним, что недавно активисты ОНФ обратили внимание на мусорную проблему в Рубцовске. Местные жители пожаловались общественникам, что в городе 66 несанкционированных свалок около жилых домов и административных зданий. Активисты обратились к главу Рубцовска Дмитрию Фельдману, в минприроды и минстрой Алтайского края, а также в природоохранную прокуратуру.