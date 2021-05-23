Еще восемь человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае

Медработник Фото: pixabay.com

За сутки в Алтайском крае скончались еще восемь человек, больных коронавирусом. Из них у семерых причиной смерти стала сама инфекция. Такие данные на 23 мая приводит оперштаб региона.

Также в регионе выявили 63 новых случая заболевания. Победили болезнь 50 человек.

В инфекционных госпиталях края находятся 553 человека с подтвержденным коронавирусом и 168 пациентов с вирусной пневмонией. Тяжело болезнь протекает у 153 жителей региона, подключены к аппаратам ИВЛ 60 из них. В госпиталях остается 251 резервная койка.

С момента начала пандемии в Алтайском крае заболели коронавирусом 51,1 тысяча человек. Выздоровели 46 тысяч, умерли 3,1 тысячи.

Вакцинация против коронавируса в регионе продолжается. На 23 мая первый укол получили 44,4 тысячи человек. Полностью привились 188 тысяч человек.