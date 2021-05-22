Восемь жителей Алтайского края с коронавирусом скончались за последние сутки

Коронавирус Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Алтайском крае умерло восемь человек с коронавирусом, из них пять – именно от COVID-19, сообщает 22 мая оперштаб региона. С начала пандемии в регионе умерло 3,1 тыс. коронавирусных больных, у 2,2 тыс. причиной смерти был непосредственно ковид.

Всего вирусом переболели 51 тыс. человек, 61 новый случай заболевания инфекцией зафиксирован за последние сутки. За год с небольшим пандемии с инфекцией справилось более 46 тыс. жителей края, 48 человек получили новость о выздоровлении в минувшие сутки.

Сейчас в инфекционных госпиталях лечится 552 коронавирусных больных и 154 пациента с пневмонией. Тяжело вирус протекает у 155 человек, 63 из них подключены к аппаратам ИВЛ. На 22 мая в крае остается 346 свободных коек. На дому лечение проходят два бессимптомника и 132 пациента с пневмонией.

В регионе продолжается вакцинация населения. Первую прививку из двух поставили себе 44,2 тыс. человек, 186,8 тыс. жителей Алтайского края прошли процедуру полностью.