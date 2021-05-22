Медведя заказывали? Фоторепортаж с церемонии открытия второго этапа Кубка мира по гребле в Барнауле

Церемония открытия второго этапа Кубка мира по гребле в Барнауле Фото: Олег Укладов

Суббота, 22 мая 2021 года – третий и предпоследний день соревнования на втором этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ (первый этап недавно прошел в Венгрии). А днем ранее, 21 мая, состоялась церемония открытия. Как это было, смотрите в фоторепортаже Олега Укладова.

В числе официальных гостей были глава российского минспорта Олег Матыцин, депутат Борис Пайкин, заместитель полномочного представителя президента РФ в СФО Вадим Головко. А также губернатора Виктор Томенко, депутаты парламента Алтайского края и бизнесмены.

Спортсмены и спортивные заезды.

Кстати, одному из спортсменов – российскому каноисту Илье Штокалову – стало плохо после заезда. Ему потребовалась помощь медиков.

И еще немного фото с церемонии открытия.