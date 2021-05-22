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Медведя заказывали? Фоторепортаж с церемонии открытия второго этапа Кубка мира по гребле в Барнауле

Новости
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Церемония открытия второго этапа Кубка мира по гребле в Барнауле
Церемония открытия второго этапа Кубка мира по гребле в БарнаулеФото: Олег Укладов

Суббота, 22 мая 2021 года – третий и предпоследний день соревнования на втором этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ (первый этап недавно прошел в Венгрии). А днем ранее, 21 мая, состоялась церемония открытия. Как это было, смотрите в фоторепортаже Олега Укладова.

В числе официальных гостей были глава российского минспорта Олег Матыцин, депутат Борис Пайкин, заместитель полномочного представителя президента РФ в СФО Вадим Головко. А также губернатора Виктор Томенко, депутаты парламента Алтайского края и бизнесмены.

Спортсмены и спортивные заезды.

Кстати, одному из спортсменов – российскому каноисту Илье Штокалову – стало плохо после заезда. Ему потребовалась помощь медиков.

И еще немного фото с церемонии открытия.

Борис Пайкин, Томас Конецки, Олег Матыцин, Виктор Томенко и Михаил Задорнов на открытии второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле

Не последние соревнования такого уровня. Чего Барнаулу пожелал министр спорта на открытии этапа Кубка мира по гребле

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На церемонии выступили министр спорта России Олег Матыцин, губернатор Алтайского края Виктор Томенко и депутат Госдумы Борис Пайкин

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#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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