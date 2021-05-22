Доходы чиновников барнаульской администрации в 2020 году выросли. Рассказываем, кто сколько заработал

Деньги Фото: pixabay.com

Большинство руководящих сотрудников мэрии Барнаул в 2020 году стали зарабатывать больше, чем в 2019-м. Это следует из сведений об их доходах, опубликованных на сайте мэрии

Сам мэр Вячеслав Франк в 2020-м задекларировал 3,1 млн рублей. При этом у нет недвижимости. А вот у его супруги есть земельный участок на 1727 квадратов и дом в 230 квадратных метров.

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Первый вице-мэр Анатолий Воронков в 2020 году заработал 1,89 млн рублей. В 2019 году его доход составил 1,75 млн рублей. В собственности у него доля в квартире площадью 85 квадратов и автомобиль Hyundai Tukson. Супруга Воронкова принесла в семейную казну около миллиона рублей.

Замглавы и руководитель аппарата Юрий Еремеев заработал в 2020 году 1,72 млн рублей. Собственности у него нет. Зато в пользовании есть жилой дом и земельный участок площадью в целых 900 квадратов.

Замглавы по экономической политике Мария Кулагина отчиталась о доходе на уровне мэра – 3,1 млн рублей. Она владеет двумя земельными участками, двумя квартирами и гаражом. А вот у ее супруга доходы скромнее, всего 666 тысяч.

Заместитель мэра по соцполитике Александр Артемов наработал в прошлом году на 1,97 млн рублей. В 2019 году его доход составил 1,85 млн. У него в собственности три квартиры и садовый участок. А также Land Cruiser и мотолодка.

Куратор городского хозяйства Андрей Федоров улучшил свой доход с 1,49 млн до 3,7 млн рублей. Впрочем, он похоже просто удачно продал недвижимость: в его собственности больше не значится доля в квартире площадью в 44 квадрата. У них с супругой все еще остаюсь две квартиры в общем владении. Ездит Федоров на автомобиле Mazda 6.

Наконец, замглавы по правовым вопросам и имущественным отношениям Оксана Финк заработала в 2020 году 2,1 млн рублей. В ее собственности одна квартира и доля в еще одной. Транспорта у Финк нет.

Председатели комитетов

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Среди глав комитетов самым обеспеченным оказался председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Павел Есипенко с доходом в 2,6 млн рублей. У него есть квартира, но нет транспорта. А в 2019-м он заработал 1,23 млн рублей.

Следом за ним по уровню дохода идет председатель комитета общественных связей и безопасности Геннадий Королев – 1,92 млн рублей в 2020 году. Годом ранее было 1,8 млн. В собственности у него гараж и Land Cruiser 200, а вот его супруга заработала 1,48 млн и владеет квартирой в 109 квадратов.

Глава комитета по кадрам и муниципальной службе Софья Решетникова заработала 1,65 млн рублей. Она владеет автомобилем Hyundai Creta. А вот у ее супруга доход на удивление скромный – 238 тысяч за 2020 год.

Председатель правового комитета Екатерина Шаповалова отчиталась о доходе в 2020 году в 1,63 млн рублей против 1,5 млн в 2019 году. Она владеет двумя квартирами. А муж - земельным участком в 1196 квадратов и 11 гаражными боксами, а также есть автомобили Nissan XTrail и ВАЗ-21041-30 и снегоболотоход.

Глава комитета по информационной политике Екатерина Андреева заработала 1,3 млн. В ее собственности только квартира на 73,2 квадрата.

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Руководитель молодежного комитета Владимир Гудков принес в семейный бюджет 1,1 млн рублей. У четы Гудков в совместной собственности квартира в 87,8 квадратов. Что интересно, доходы супруги чиновника заметно выше, чем у ее мужа: 3 млн. Впрочем, и в 2019 она заработала 1,8 млн рублей.

Председатель комитета по информатизации Евгений Делюкин заработал в ковидный год 1,4 млн рублей. В позапрошлый – 1,1 млн. У него доли в жилом доме и квартире, а также доля в земельном участке.

А вот начальник административно-хозяйственного управления Галина Комарова имела доход почти в 6 млн рублей. При этом в собственности у нее квартира в 42 квадрата и участок в 800 квадратных метров.

Председатель организационо-контрольного комитета, управляющий делами Светлана Мосина в 2020 году заработала 1,39 млн. В ее собственности доли в квартире в 52 квадрата.

Председатель комитета по благоустройству Антона Шеломенцева имел заработок почти в 2 млн рублей против 1,2 млн в 2019 году. Он располагает небольшим жилым домом в 20 квадратов, участком и автомобилем Subaru Outback на который сменил Nissan Teana.

Главный городской распорядитель финансов Надежда Тиньгаева задекларировала доход в 1,64 млн рублей. Из недвижимости у семьи Тиньгаевых только доли в квартире площадью 65,1 квадрат.

Глава комитета по образовании Андрей Муль заработал 1,58 млн рублей. У него в собственности жилой дом и BMWX5. Супруга ездит на Daewoo Matiz.

Председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию Антон Воробьев – 1 млн рублей. У него есть квартира, гаражный бокс и автомобиль Volxswagen Tiguan.

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Главный по физкультуре Петр Кобзаренко – 1,1 млн рублей. Владеет квартирой и участком, а ездит на Subaru Forester.

Председатель комитета по социальной поддержке населения Татьяна Королева заработала 813 тысяч рублей. У нее есть доля в жилом доме и участке, а также квартира в совместном владении с мужем.

Глава комитета по энергоресурсам и газификации Александр Кощеев заработал 1,27 млн против 1,15 в 2019 году.

Руководитель комитета по культуре Валерий Паршков – 1,36 млн рублей. В 2019-м его доход был почти таким же – 1,34 млн рублей.

Председатель комитета муниципального заказа Владимир Полтаренко заработал 1,21 млн. У него доля в квартире, гараж, погреб и автомобиль Suzuki Vitara.

Председатель комитета по земельным ресурсам и землеустройству Дмитрий Русанов задекларировал 1,38 млн рублей. Из собственности у него только доля в квартире.

Председатель комитета по управлению муниципальной собственностью Светлана Фоминых заработала в 2020 году заработала 1,5 млн рублей.

Наконец, доход начальника управления единого заказчика в сфере капитального строительства города Светланы Чаузовой составил 1,43 млн рублей.

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