Алтайские эсеры снова предложили вернуть прямые выборы мэров

Выборы в Алтайском крае Фото: Олег Укладов

Депутаты фракции «Справедливая Россия» в парламенте Алтайского края внесли на рассмотрение предложение вернуть прямые выборы глав городов, районов и округов. Соответствующий законопроект рассмотрят на сессии АКЗС в июне.

Справедливороссы считают, что в краевом законе нужно прописать три варианта избрания главы муниципального образования:

на всенародных выборах,

из числа местных депутатов,

местными депутатами по конкурсу.

Причем решать, какой это будет формат, должны в каждом районе самостоятельно.

Эсеры уверены, что выборы, которых в регионе нет уже около десяти лет, давно пора вернуть. Это позволит полноценно реализовать принцип самостоятельности местного самоуправления, прописанный в Конституции.

В партии уверены, что в регионе сложился негативный опыт «императивного введения должности главы МО, избираемого представительным органом». Такой глава не способен выстроить нормальную коммуникацию с народом, ведь он его не выбирал.

«Всенародное избрание глав муниципальных образований всецело будет отвечать природе и сущности местного самоуправления как уровня публичной власти, наиболее приближенного к населению. Это обеспечит больший уровень легитимности таких глав, поддержку их деятельности жителями соответствующих муниципалитетов, а также повышение ответственности глав перед жителями», – считает глава фракции «Справедливая Россия – За правду» в АКЗС Александр Молотов.

Это уже не первая инициатива эсеров. Партия последние несколько лет активно настаивает на возвращении выборности глав. Подобную инициативу в 2019 году СР вносила в краевой парламент, но тогда ее отклонили.

Информация предоставлена алтайским отделением партии «Справедливая Россия – За правду».