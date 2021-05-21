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Главы районных администраций Барнаула отчитались о доходах за 2020 год

Новости
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Мужчина
МужчинаФото: pixabay.com

Опубликованы сведения о доходах глав районных администраций Барнаула за 2020 год. Все они заработали примерно одинаково. Но чуть больше сумма все-таки у главы Железнодорожного района Михаила Звягинцева.

Итак, Михаил Звягинцев заработал 1,8 млн рублей, а его жена – 578 тысяч. В собственности у него своя квартира на 60,2 квадратов, а также совместное с женой жилье – на 60,9 кв. метров и помещение на 14,3 кв. метра. У его супруги есть доля в квартире на 60,7 квадратов и индивидуальное помещение на 21,6 кв. м. Ездит семья Звягинцевых на автомобиле Ford Kuga.

Глава Индустриального района Сергей Татьянин заработал 1,7 млн рублей. А его жена – 935 тысяч. В собственности у его находится квартира на 68,7 квадратов и автомобиль Toyota Corolla Spacio. А его жена обладает небольшой долей в квартире на 100 кв. метров и небольшой долей гаража на 19,8 кв. метров.

Доходы главы администрации Ленинского района Александра Михалдыкина составили 1,6 млн рублей. А у его супруги – 230 тысяч. У чиновника в собственности земельный участок на 425 кв. метров, дом на 121,7 кв. метров и квартира на 67,6 кв. метров. Ездит глава района на автомобиле Toyota Caldina.

Глава Центрального района Максим Сабына задекларировал 1,6 млн рублей. Его супруга за прошлый год заработала 582 тысячи. У него в собственности доля в квартире на 115 кв. метров. У нее – земельный участок на 412 квадратов. В общем пользовании находится погребной бокс. Ездят они на машине Toyota Camry.

В Октябрьском районе глава отсутствует (а нет главы, нет и доходов). Хотя, возможно, скоро он там появится. Пока единственный кандидат на пост – первый заместитель главы администрации Индустриального района Юрий Асеев.

Доход главы Барнаула Вячеслава Франка за 2020 год составил 3,1 млн рублей.

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