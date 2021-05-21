Стало известно, сколько за ковидный год заработал мэр Барнаула Вячеслав Франк

Вячеслав Франк Фото: Олег Укладов

Доход главы Барнаула Вячеслава Франка за 2020 год составил 3,1 млн рублей. Это следует из опубликованных на сайте города сведений о доходах, расходах и имуществе.

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Согласно этим данным, у мэра нет в собственности недвижимости. Зато его супруга владеет земельным участком площадью 1727 кв. метров, а также домом на 230 кв. метров (у главы Барнаула эти объекты находятся в пользовании). Жена никакого дохода не задекларировала.

Ездит Вячеслав Франк на автомобиле Hyundai IX35. И за 2020-й он не поменял ни жилье, ни машину.

Кстати, за 2019 год Франк заработал 1,7 млн рублей. Тогда он работал первым заместителем главы администрации города, руководителем аппарата. Напомним, мэром Барнаула он стал только в феврале 2020 года.

«Политсибру» ранее писал, что доход губернатора Алтайского края Виктора Томенко за 2020 год составил 8,5 млн рублей.