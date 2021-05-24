Страсти по гребле, суды и назначения: как прошла неделя в Алтайском крае

Самым ярким событием прошедшей майской недели в Алтайском крае стало большое спортивное мероприятие: второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Однако и в их тени на Алтае жизнь не прекращалась.
Первый день соревнований прошел 20 мая. Однако еще до начала вокруг события бушевали страсти. Главный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки раскритиковала алтайские власти за якобы неправильно проведенный конкурс на освещение соревнований, в котором победила компания «Регион Телеком». Ответили ей и власти, и глава компании-конкурента. Из-за этого скандала на Алтай так и не приехал известный российский комментатор Дмитрий Губерниев. Зато соревнования посетил министр спорта России Олег Матыцин.
Так, глава Барнаула Вячеслав Франк заработал в прошлом году 3,1 млн рублей. А вот, сколько заработали главы районов краевой столицы. И остальные топовые работники администрации.
У «Справедливой России» ничего особенно неожиданного, разве что в их команде на выборах в краевой парламент прибавились два выходца из других партий: Юрий Астанчик из КПРФ и Евгения Боровикова из ЛДПР. У партии власти локомотивом станут губернатор Виктор Томенко, спикер краевого заксобрания Александр Романенко и военный деятель Владимир Шаманов. Всех остальных кандидатов смотрите тут.
Бывший руководитель партии «Зеленые» Анатолий Панфилов написал письмо Виктору Томенко, где обвинил того в давлении на главу алтайского отделения партии Владимира Кириллова. Власти края якобы вынудили его участвовать в «нелегитимном» съезде партии. И правительство, и алтайский «зеленые» это заявление опровергли.
Возглавил комитет жилищно-коммунального хозяйства Денис Ращепкин, бывший заместитель Антона Бенса, который руководил комитетом ранее. Увольнение Бенса связывали с эвакуацией жильцов из аварийных домов в апреле.
Глава района Андрей Мерц и неназванный подельник, по версии следствия, незаконным путем стали собственниками здания овощехранилища. Их обвиняют в мошенничестве.
Экс-руководителя Бийского района Евгения Якубу лишили уже третьего высшего образования. Два предыдущих признали фальшивыми ранее.
Экс-руководителя частного барнаульского детсада Happy baby Елену Воротникову будут судить по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Это все те же незаконные субсидии, в получении которых обвинили и экс-чиновницу Стеллу Штань, которую, кстати, отпустили из СИЗО под домашний арест.
Она пострадала от одной из самых распространенных схем по похищению сбережений. Ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником банка, который сообщил, что некие мошенники якобы пытаются похитить с ее банковского счета деньги. В течение последующих 10 дней она перевела настоящим мошенника 3,7 млн рублей, причем часть из них взяла в кредит.
Временно исполняющая обязанности ректора АГМУ Ирина Шереметьева победила на выборах и стала полноправным руководителем вуза. На выборах у нее было два соперника: проректор по развитию здравоохранения и дополнительному профессиональному образованию Дмитрий Ганов и проректор по учебной работе Игорь Бабушкин (он снял кандидатуру в день голосования).
Федеральные власти так и не одобрили кандидатуру главы Алейска Ивана Маскаева на должность министра природных ресурсов Алтайского края. Ведомство продолжит возглавлять замминистра природных ресурсов, начальник управления природных ресурсов и нормирования Лариса Казанцева.
Начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова получила благодарность президента России Владимира Путина за «большой вклад в подготовку и проведение общественно значимых мероприятий».
Существенное увеличение было по ряду налогов