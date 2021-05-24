Страсти по гребле, суды и назначения: как прошла неделя в Алтайском крае

Гребной канал Барнаула Фото: barnaul.org

Самым ярким событием прошедшей майской недели в Алтайском крае стало большое спортивное мероприятие: второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Однако и в их тени на Алтае жизнь не прекращалась.

Почти 11 тысяч домов в Алтайском крае смогут подключить газ бесплатного Новости 20.05.2021 17:40

Кубок мира по гребле стартовал в Барнауле

Первый день соревнований прошел 20 мая. Однако еще до начала вокруг события бушевали страсти. Главный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки раскритиковала алтайские власти за якобы неправильно проведенный конкурс на освещение соревнований, в котором победила компания «Регион Телеком». Ответили ей и власти, и глава компании-конкурента. Из-за этого скандала на Алтай так и не приехал известный российский комментатор Дмитрий Губерниев. Зато соревнования посетил министр спорта России Олег Матыцин.

Чиновники барнаульской мэрии отчиталась о доходах

Так, глава Барнаула Вячеслав Франк заработал в прошлом году 3,1 млн рублей. А вот, сколько заработали главы районов краевой столицы. И остальные топовые работники администрации.

Стало известно, кто пойдет на выборы от двух «Россий»

У «Справедливой России» ничего особенно неожиданного, разве что в их команде на выборах в краевой парламент прибавились два выходца из других партий: Юрий Астанчик из КПРФ и Евгения Боровикова из ЛДПР. У партии власти локомотивом станут губернатор Виктор Томенко, спикер краевого заксобрания Александр Романенко и военный деятель Владимир Шаманов. Всех остальных кандидатов смотрите тут.

Международный «зеленый» скандал

Бывший руководитель партии «Зеленые» Анатолий Панфилов написал письмо Виктору Томенко, где обвинил того в давлении на главу алтайского отделения партии Владимира Кириллова. Власти края якобы вынудили его участвовать в «нелегитимном» съезде партии. И правительство, и алтайский «зеленые» это заявление опровергли.

Новый начальник комитета по ЖКХ барнаульской мэрии

Барнаульские активисты и общественники одобрили новый проект благоустройства Мизюлинской рощи Новости 20.05.2021 11:53

Возглавил комитет жилищно-коммунального хозяйства Денис Ращепкин, бывший заместитель Антона Бенса, который руководил комитетом ранее. Увольнение Бенса связывали с эвакуацией жильцов из аварийных домов в апреле.

Против главы Баевского района завели уголовное дело

Глава района Андрей Мерц и неназванный подельник, по версии следствия, незаконным путем стали собственниками здания овощехранилища. Их обвиняют в мошенничестве.

Бывший глава Бийского района продолжает терять «корочки»

Экс-руководителя Бийского района Евгения Якубу лишили уже третьего высшего образования. Два предыдущих признали фальшивыми ранее.

Дело директора скандального барнаульского детсада дошло до суда

Экс-руководителя частного барнаульского детсада Happy baby Елену Воротникову будут судить по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Это все те же незаконные субсидии, в получении которых обвинили и экс-чиновницу Стеллу Штань, которую, кстати, отпустили из СИЗО под домашний арест.

Жительница Камня-на-Оби отдала мошенникам почти 4 млн рублей

Она пострадала от одной из самых распространенных схем по похищению сбережений. Ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником банка, который сообщил, что некие мошенники якобы пытаются похитить с ее банковского счета деньги. В течение последующих 10 дней она перевела настоящим мошенника 3,7 млн рублей, причем часть из них взяла в кредит.

У алтайского медуниверситета новый ректор

Временно исполняющая обязанности ректора АГМУ Ирина Шереметьева победила на выборах и стала полноправным руководителем вуза. На выборах у нее было два соперника: проректор по развитию здравоохранения и дополнительному профессиональному образованию Дмитрий Ганов и проректор по учебной работе Игорь Бабушкин (он снял кандидатуру в день голосования).

Москва не согласовала кандидата на пост министра природы

Федеральные власти так и не одобрили кандидатуру главы Алейска Ивана Маскаева на должность министра природных ресурсов Алтайского края. Ведомство продолжит возглавлять замминистра природных ресурсов, начальник управления природных ресурсов и нормирования Лариса Казанцева.

Путин объявил благодарность алтайской чиновнице Четошниковой

Начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова получила благодарность президента России Владимира Путина за «большой вклад в подготовку и проведение общественно значимых мероприятий».