«Надо разбираться». Министр спорта России прокомментировал скандал с трансляцией этапа Кубка мира по гребле в Барнауле

Министр спорта Олег Матыцин Фото: Антон Дегтярев

Министр спорта России Олег Матыцин коротко и сдержанно прокомментировал скандал между властями Алтайского края и телеканалом «Матч ТВ». Этот вопрос журналисты задали ему после церемонии открытия второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле 21 мая.

«Не могу сказать (почему так произошло – прим.ред.). Я не работаю на «Матч ТВ». Здесь надо разбираться в причинах этой ситуации, которая сложилась. А то, что проведение крупных соревнований должно освещаться на крупных федеральных каналах, это дает возможность жителям нашей страны следить, переживать за спортсменов. Это должно быть приоритетом», – сказал министр.

Министр спорта России Олег Матыцин прибыл на этап Кубка мира по гребле в Барнауле Новости 21.05.2021 13:08

Но отвечать на все уточняющие вопросы он отказался.

Вся эта история началась 18 мая, когда генеральный продюсер канала «Матч ТВ» Тина Канделаки обвинила власти Алтайского края в неверно составленной документации для конкурса на определение телеканала, который должен освещать второй этап Кубка мира. Выиграла тюменская компания «Регион Телеком», но, по мнению Канделаки, она не может обеспечить трансляцию на том же уровне, что и «Матч ТВ».

Власти края возразили Канделаки и сказали, что аукцион провели верно и законно. «Матч ТВ» эти аргументы не устроили. Представители канала обратились в антимонопольную службу, но там ее отклонили.

Директор победившей компании «Регион Телеком» обратился к Канделаки через СМИ. Он заявил, что они смогут обеспечить хорошую трансляцию, несмотря на слова гендиректора федерального канала.

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев высказался об этом в примирительном тоне в Instagram, но через некоторое время удалил пост.

А закончилось все тем, что известный комментатор Дмитрий Губерниев, которого ждали в Барнауле, из-за этих проблем не приехал на мероприятие. При этом его автограф-сессия была в программе.