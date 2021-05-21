Обязан ли работодатель отвечать в письменной форме на обращение работника?

Сотрудник обратился к работодателю с заявлением в письменной форме о проведении проверки его рабочего места на соблюдение СанПиН, попросил зарегистрировать обращение и представить письменный ответ. Обязан ли секретарь регистрировать это обращение? Обязан ли работодатель в письменной форме ответить работнику на его обращение? Каким нормативным актом регламентируются порядок и сроки предоставления работодателем ответа на обращение такого характера? Применяются ли в такой ситуации сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 N59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»?

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На эти и другие вопросы отвечает эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ Дарья Бездеткина.

На основании части первой ст. 21, части первой ст. 219 ТК РФ работник имеет право на рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором.

В свою очередь, положениями ст. 22, ст. 212 ТК РФ установлена обязанность работодателя обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда.

Условия труда – совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника (ст. 209 ТК РФ). К таким факторам, безусловно, относится и уровень шума.

Санитарные нормы, устанавливающие предельно допустимые уровни шума на рабочих местах (СН 2.2.4/2.1.8.562-96), утверждены и введены в действие постановлением Госкомсанэпиднадзора России от 31.10.1996 N 36 (раздел 5 «Нормируемые параметры и предельно допустимые уровни шума на рабочих местах»). Пункт 1.2 Санитарных норм устанавливает их обязательность для всех организаций и юридических лиц на территории РФ независимо от форм собственности, подчинения и принадлежности и физических лиц независимо от гражданства (смотрите также ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»).

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Если в организации не соблюдаются нормальные условия труда или работник считает, что его рабочее место организовано неправильно, то согласно разъяснениям специалистов Роструда он может обратиться в территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), который вправе провести проверку соблюдения государственных санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов (включая уровень шума), в территориальный орган Роструда – государственную инспекцию труда, а также в суд (смотрите ответ 1, ответ 2, ответ 3, ответ 4 с информационного портала «Онлайнинспекция.РФ»).

Полагаем, что работник также может обратиться, в том числе с письменным заявлением, напрямую к работодателю о проведении проверки соответствия условий труда санитарным нормам. Вместе с тем необходимо учитывать, что в положениях ст. 21 ТК РФ (регламентирующей основные права работника) отсутствует право работника на получение от работодателя письменного ответа на обращение, а в положениях ст. 22 ТК РФ (устанавливающей основные обязанности работодателя) отсутствует обязанность работодателя предоставлять работнику ответы на его письменные обращения.

Согласно ст. 62 ТК РФ работодатель обязан не позднее трех рабочих дней со дня подачи работником письменного заявления выдать работнику трудовую книжку в целях его обязательного социального страхования (обеспечения), копии документов, связанных с работой. Однако обязанность работодателя письменно отвечать на иные обращения работников ни данной статьей, ни другими положениями законодательства не установлена. Подтверждение данной точки зрения можно обнаружить в разъяснениях Роструда (смотрите ответ 5 с информационного портала «Онлайнинспекция.РФ») и в судебной практике (определения Московского городского суда от 27.04.2011 N 4г/8-3575/2011, Санкт-Петербургского городского суда от 10.12.2015 N 33-21515/2015, Челябинского областного суда от 19.08.2010 N 33-7615/2010).

Принимая во внимание, что обязанность работодателя отвечать на заявления работников законом не установлена, то, соответственно, не установлен и предельный срок, в течение которого работодателем такой ответ должен быть дан (смотрите ответ 6, ответ 7 специалистов Роструда с портала «Онлайнинспекция.РФ»).

При этом, по мнению специалистов Роструда, если работодатель будет предоставлять работнику письменный ответ, то срок такого ответа должен быть разумным (ответ 8, ответ 9 с портала «Онлайнинспекция.РФ»). Что понимается под разумным сроком, специалисты Роструда не поясняют. Норм, определяющих понятие разумного срока, законодательство также не содержит. Очевидно, что в данном случае разумный срок – это такой срок, в течение которого работодатель может реально принять решение по требованиям, содержащимся в заявлении работника.

По нашему мнению, в рассматриваемой ситуации не подлежат применению и сроки, установленные нормами федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Закон N 59-ФЗ). Объясним почему.

Согласно ст. 2 Закона N 59-ФЗ установленный этим нормативным актом порядок рассмотрения обращений граждан распространяется на все обращения граждан, за исключением обращений, которые подлежат рассмотрению в порядке, установленном федеральными конституционными законами и иными федеральными законами. Данный Закон регулирует правоотношения, связанные с реализацией гражданином Российской Федерации закрепленного за ним Конституцией РФ права на обращение в государственные органы и органы местного самоуправления (п. 1 ст. 1 Закона N 59-ФЗ).

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Как следует из ст. 4 Закона N 59-ФЗ, обращение гражданина осуществляется путем направления им предложения, заявления или жалобы в письменной форме или в форме электронного документа, а также путем устного обращения гражданина в государственный орган, орган местного самоуправления. При этом под заявлением следует понимать просьбу гражданина о содействии в реализации его конституционных прав и свобод или конституционных прав и свобод других лиц, либо сообщение о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе государственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц, либо критику деятельности указанных органов и должностных лиц. В данном случае обращение работника связано с реализацией его трудовых прав, обусловленных наличием трудовых отношений с организацией, в которую он обратился с заявлением.

Поэтому, несмотря на то, что документ, поданный работником, называется «заявление», срок его рассмотрения, а также последствия несоблюдения этого срока должностным лицом организации-работодателя не регулируются нормами Закона N 59-ФЗ (смотрите, например, решение Александровск-Сахалинского городского суда Сахалинской области от 17.04.2019 по делу N 12-8/2019).

Отметим, что трудовое законодательство не предусматривает и обязанности работодателя вести журнал или иной документ, в котором бы фиксировались письменные заявления работников (смотрите ответ 10, ответ 11, ответ 12 специалистов Роструда с портала «Онлайнинспекция.РФ»). Соответственно, если работник желает зафиксировать факт подачи им заявления, это может быть сделано любым произвольным образом: например, путем проставления на остающейся у работника копии отметки о дате, времени и получателе – представителе работодателя, выдачи расписки или справки о получении и т.п.

Вопрос регистрации заявлений работников в специальном журнале или ином документе зависит только от принятой в организации системы документооборота.

Полагаем, что если внутренним документооборотом организации предусмотрено ведение, например, журнала регистрации заявлений, то заявление, предоставленное работником, должно быть зарегистрировано как входящая документация в организации (смотрите ответ 13 с портала Роструда «Онлайнинспекция.РФ»). Вместе с тем считаем, что отсутствие сведений в журнале регистрации входящей корреспонденции работодателя о поступившем заявлении работника само по себе не может повлечь для работодателя негативных последствий и служить основанием для привлечения его к административной ответственности.

Подготовлено по материалам системы ГАРАНТ