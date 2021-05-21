Следком подтвердил возбуждение уголовного дела против главы Баевского района

Андрей Мерц Фото: altairegion22.ru

Против главы Баевского района Алтайского края Андрея Мерца и местного жителя возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома. И это подтверждает информацию источников «Политсибру».

Мерц и неназванный подельник, по версии следствия, незаконным путем стали собственниками здания овощехранилища. Оно принадлежало Баевскому РАЙПО, но на это не было никаких документов, о чем знали обвиняемые.

«Глава района поручил подчиненным сотрудникам провести аукцион по заключению договора аренды земельного участка, а также изготовить ряд документов на основании которых в дальнейшем право собственности на уже существующее здание перешло к обвиняемому мужчине», – уточнили в СК.

Все это происходило с марта 2018 по сентябрь 2019 года.

Следователи оценили ущерб в 1,2 млн рублей.

Оба стали фигурантами дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Напомним, Андрей Мерц возглавляет район с 2012 года. Сейчас его обязанности исполняет первый заместитель.