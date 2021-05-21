Вину признала. Дело директора скандального барнаульского детсада дошло до суда

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Экс-руководителя частного барнаульского детсада Happy Baby Елену Воротникову будут судить по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Алтайскому краю.

По версии следствия, в 2015 году Воротниковая вместе с бывшей алтайской чиновницей Стеллой Штань, тогда еще не имевшей поста в правительстве, изготовила документы о приобретении помещения, принадлежавшего Штань, и расписку о передаче денег в качестве частичного расчета. Однако цена помещения была существенно завышена.

Женщины подали документы в главное управления образования и молодежной политики Алтайского края и получили 14 млн рублей в качестве субсидий на покупку помещения. Деньгами воспользовалась Штань, а Воротникова получила помещение площадью 415,6 квадратов.

Свою вину Воротникова признала. Уголовное дело о мошенничестве направлено в суд.

Напомним, что бывшую представительницу губернатора в краевом парламенте Стеллу Штань задержали 31 марта 2021 года. 2 апреля ее поместили в следственный изолятор.

11 мая экс-чиновницу отправили под домашний арест, так как Штань признала свою вину и возместила нанесенный бюджету ущерб. Членство Штань в «Единой России» приостановлено, а от поста в краевом правительстве ее освободили.