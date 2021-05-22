Не последние соревнования такого уровня. Чего Барнаулу пожелал министр спорта на открытии этапа Кубка мира по гребле

Борис Пайкин, Томас Конецки, Олег Матыцин, Виктор Томенко и Михаил Задорнов на открытии второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле Фото: Антон Дегтярев

Второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ официально стартовал в Барнауле 21 мая. На него приехали министр спорта России Олег Матыцин, председатель комитета российской Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин, заместитель полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Вадим Головко и другие. Рассказываем, как они оценили город и гребной канал.

«Мечта – чемпионат мира»

По всем официальным традициям начали с самого главного – обращения президента России Владимира Путина. Нет, не личного, а всего лишь телеграфируемого. Его зачитал Вадим Головко. В своем послании глава государства поблагодарил правительство Алтайского края и фонд поддержки олимпийцев России за помощь в организации мероприятия.

Затем на сцену поднялся главный гость второго этапа Кубка – Олег Матыцин. Он поздравил жителей Барнаула с присвоением статуса «Город трудовой доблести», выразил признательность краевой столице, волонтерам и международной федерации за организацию этого масштабного события. Министр понадеялся, что это не последние соревнования такого уровня для Барнаула, и город еще примет много международных и российских турниров по гребле. Кстати, чуть позже в разговоре с журналистами Матыцин рассказал об этих планах более подробно.

«Тут важна оценка руководителя международной федерации (Томаса Конецки – прим. ред.). Он сказал, что международная федерация готова делегировать права на проведение крупных международных стартов. Мечта для России, чтобы здесь прошел чемпионат мира», – заявил Матыцин.

Кстати, сам Томас Конецки пообещал, что соревнования мирового уровня по гребле обязательно вернутся в Барнаул, если Россия подаст заявку на их проведение. Он тоже в лучших традициях официальных торжеств поблагодарил барнаульских организаторов, президента алтайской федерации гребли на байдарках и каноэ Юрия Шамкова и Виктора Томенко за организацию состязаний.

Олег Матыцин и Виктор Томенко Фото: Антон Дегтярев

Послепандемийный праздник

Председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов (ему дали слово, как генеральному партнеру) отметил, что это спортивное событие ознаменовало «возвращение к нормальной жизни».

«Все мы соскучились по человеческому общению, по возможности обнять друг друга, улыбнуться друг другу и устроить себе праздник. Потому что дома ты можешь сделать это только для семьи, но хочется настоящего, большого праздника», – сказал Задорнов.

Его в своем выступлении поддержал председатель комитета Госдумы РФ по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин. Депутат тоже похвалил краевые власти за то, что в коронавирусный 2020 год они все-таки смогли достроить объект.

«Это одно из немногих международных соревнований в этом тяжелом, пандемийном году, которые проводит Россия. И это вдвойне важно для всех нас, особенно в это непростое время. Строительство гребного канала за такой короткий промежуток времени – большое достижение региона», – расхвалил Пайкин.

Кстати, после своей речи в разговоре с журналистами депутат рассказал, что успел обсудить с Виктором Томенко развитие туризма в регионе. Так, сейчас в России создана корпорация «Туризм.РФ». Она получит 600 млрд рублей на строительство туристических кластеров. В Алтайском крае тоже может появиться свой кластер. Сейчас регион готовит заявку.

Виктор Томенко Фото: Антон Дегтярев

Томенко и танцы

Разумеется, на правах хозяина выступил и много раз отблагодаренный гостями губернатор Виктор Томенко. Он в день открытия первенства был максимально гостеприимен, улыбка не сходила с его лица. Глава региона поприветствовал спортсменов и болельщиков и выразил уверенность, что первенство пройдет на самом высоком уровне. Томенко поблагодарил Международную федерацию каноэ, Всероссийскую федерацию гребли на байдарках и каноэ, Фонд поддержки олимпийцев России, министерство спорта России и всех причастных «за поддержку и доверие».

«На несколько дней Барнаул действительно станет эпицентром мировых событий в гребле на байдарках и каноэ. Я хочу поблагодарить спортсменов за саму возможность увидеть красоту этого спорта в исполнении самых выдающихся мастеров. Пусть эти соревнования будут яркими и займут свое достойное место в летописи гребного спорта», – отметил губернатор.

Когда все официальные лица выступили, началась не слишком длинная праздничная часть. Спортсмены подняли три флага – международной федерации гребли на байдарках и каноэ, Алтайского края и России. Затем запустили небольшой фейерверк (он, правда, был плохо виден, потому что на улице стоял светлый солнечный день).

Кроме того, зрителей развлекали современными и русскими народными танцами. На праздник привели даже настоящего медведя, на котором был фартук с логотипом турнира. Он «сплясал» на радость иностранным спортсменам (какая Россия без медведей), хотя в диковинку косматый был и для местных. Тем более когда того увели фотографироваться со всеми желающими (раз уже фотосессии не случилось с комментатором Дмитрием Губерниевым) .

Медведь на церемонии открытия второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ Фото: Антон Дегтярев

Перспективы гребного канала

После церемонии министр спорта Олег Матыцин оценил перспективы гребного канала. Он отметил, что объект будет служить барнаульцам и дальше, он станет рекреационной зоной. На канале смогут отдыхать не только любители этого вида спорта, но и те, кто стремится проводить время на свежем воздухе. Осталось только решить проблемы с транспортной доступностью, которая, по словам министра, «уже практически обеспечена».

Кроме того, место будет использоваться в качестве спортшколы для воспитания юных гребцов.

Также здесь может появиться либо федеральный, либо региональный центр по гребле. Однако сейчас власти больше склоняются ко второму варианту.

«Если федерация сочтет необходимым проводить сборы здесь, финансирование будет идти через федеральный бюджет. Само содержание останется на плечах регионов», – отметил Матыцин.

Кстати, самим спортсменам объект пришелся по вкусу. Гребчиха Наталья Подольская, которая победила в заезде на 200 метров 21 мая и взяла для России еще одну квоту на участие в Олимпиаде-2021 в Токио, рассказала, что от барнаульского канала у нее остались хорошие впечатления.

«Очень понравилось, все классно сделано, все на уровне. Кажется, как будто мы где-то за границей, как обычно, на Кубке мира, хотя это Россия», – рассказала спортсменка.

Что касается иностранных спортсменов, то по словам Подольской они тоже остались довольны объектом, но сильно замерзли.

Наталья Подольская Фото: Антон Дегтярев

P.S.

Помимо открытия, 21 мая прошел розыгрыш призов, развлекательные программы и спортивные заезды, а именно финалы олимпийской квалификации на шести дистанциях, финалы трех дистанций Кубка мира, а также церемония награждения. Мероприятия продлились до 18 часов вечера.

Напомним, что второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ стартовал 20 мая. Он закончится 23 мая. В этот день в 14:30 состоится церемония закрытия. На соревнованиях разыгрываются шесть путевок на Олимпиаду-2021 в Токио и 38 комплектов наград. Всего в состязаниях участвует 300 спортсменов из 55 стран.

Талисман Церемония открытия второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле Фото: Антон Дегтярев