Жительница Камня-на-Оби отдала мошенникам из «банка» и «следователям» почти 4 млн рублей

Вор Фото: pixabay.com

Жительница Камня-на-Оби стала жертвой мошенников, которые представившись сотрудниками банка и правоохранителями, заставили ее перевести на их счет 3,7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Алтайскому краю.

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Она пострадала от одной из самых распространенных схем по похищению сбережений. По ее словам, ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником банка, который сообщил, что некие мошенники якобы пытаются похитить с ее банковского счета деньги. Затем ей стали звонить уже лже-следователи, которые говорили, что инструкции «банкира» необходимо выполнить.

Она перевела на счет настоящих мошенников 200 тысяч рублей. Затем ее вынудили взять кредит более чем на 550 тыс. рублей, которые также перекочевали на счета злоумышленников. Далее женщина сняла со своих счетов и перевела (на 35 номеров мобильной связи) еще чуть более миллиона рублей.

Но и на этом история не закончилась: еще через день потерпевшей снова позвонили, и она перевела на счет жуликов уже 1,3 млн рублей. Затем последовали еще два кредита, на 250 и 300 тысяч. Деньги точно также оказались у преступников.

Все это продолжалось 10 дней. И лишь к концу этого срока женщина поняла, что произошло и обратилась в полицию. Там завели уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

Напомним, что в Алтайском крае телефонное мошенничество, к сожалению, является крайне распространенным. Так, например, в марте 2021 года, злоумышленники пытались выманить деньги у барнаульцев от лица заместителя главы городской администрации. А в 2019 году кто-то в этих же целях пытался прикинуться зампредом правительства.