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Почти тысяча семей воспользовалась сельской ипотекой в Алтайском крае в прошлом году

Новости
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Дом, ключи
Дом, ключиФото: pixabay.com

Почти тысяча семей Алтайского края получили сельскую ипотеку (под 2,7-3%) и смогли улучшить свои жилищные условия в 2020 году. Всего на эти цели было выдано 1,6 млрд рублей. Об этом рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ Игорь Спивак во время круглого стола в ИД «Алтапресс» по малоэтажному строительству 20 мая.

Строительство. Жилье.

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По его словам, такая мера поддержки от государства стала хорошим стимулом для развития индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

По данным Алтайкрайстата, за 2020 год всего в эксплуатацию ввели 826,3 тысяч кв. метров. Из них 40% (340,5 тысяч квадратов) – индивидуальное жилье. За первые четыре месяца 2021-м уже построили 270 тысяч кв. метров. Из них 106,7 тысяч квадратов по ИЖС (а это на 40% больше прошлогоднего аналогичного периода). 

«В 2020 году в Барнауле было введено 113,8 тысяч кв. метров, в Первомайском районе – 70 тыс., Бийске – 13,3 тыс., Павловском районе – 13 тыс., Белокурихе и Новоалтайске – по 12 тыс., Алтайском районе – 9 тыс., Бийском районе – порядка 8 тысяч квадратных метров», – говорит Спивак.

Напомним, сельская ипотека выдается по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020-2025 годы. Кредит под 2,7-3% на покупку дома или участка в сельской местности, где проживают до 30 тысяч человек, могут получить люди от 21 до 75 лет. Но только на сумму до 3 млн рублей и срок до 25 лет (при условии 10% первоначального взноса).

В начале апреля «Коммерсант» сообщал, что банки (Сбербанк и Россельхозбанк) перестали выдавать кредиты по программе сельской ипотеки. Это связано с исчерпанием лимитов на госсубсидии (а на него сказался высокий спрос). Но чиновники пообещали в короткие сроки исправить ситуацию.

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