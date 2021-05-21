В Алтайском крае скончались еще 10 больных коронавирусом

В Алтайском крае скончались 10 человек с подтвержденным коронавирусом. Из них у девяти причиной смерти стал сам вирус. Такие данные на 21 мая приводит оперштаб региона.
Кроме того, за сутки выявлено еще 63 новых случая заболевания. При этом 72 человека победили болезнь.
В инфекционных госпиталях находятся 546 человек с подтвержденным диагнозом и 162 пациента с вирусной пневмонией. Тяжело болезнь протекает у 154 больных. В инфекционных госпиталях остается 344 резервных койки.
Всего сначала пандемии в крае заболело чуть более 51 тысячи человек. Выздоровели 46 тысяч, умерли 3,1 тыс.
Также на 21 мая полностью привились (поставили оба компонента вакцины) уже 183,7 тысяч человек, а 44,6 тысяч человек получили первый укол.
Последние звонки пройдут с 20 до 30 мая