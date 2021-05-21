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Министр спорта России Олег Матыцин прибыл на этап Кубка мира по гребле в Барнауле

Новости
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Министр спорта России Олег Матыцин и делегация
Министр спорта России Олег Матыцин и делегацияФото: Антон Дегтярев

Глава российского минспорта Олег Матыцин, как и анонсировал «Политсибру», прилетел на открытие второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Соревнования начались еще 20 мая, но только в пятницу, 21 мая, состоится церемония открытия.

Вместе с министром на площадку прибыли глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, президент алтайской федерации гребли на байдарках и каноэ Юрий Шамков, алтайский министр спорта Алексей Перфильев, а также члены регионального правительства и депутаты.

Высокие гости пообщались с вице-президентом Международной федерации каноэ Томасом Конитцко, прогулялись по гребному каналу, а уже после открытия встретятся со спортсменами.

А до посещения канала Матыцин и Томенко приняли участие в заседании экспертно-консультационного совета МАЭВ «Сибирское соглашение». На нем обсудили развитие системы ГТО, детско-юношеский спорт и обновление спортивной инфраструктуры, в том числе и в селах.

Дмитрий Губерниев

Интересы канала. Губерниев не приедет комментировать этап Кубка мира по гребле из-за скандала с «Матч ТВ»

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#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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