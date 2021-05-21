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Маленький ребенок выпал из окна в Рубцовске

Новости
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Ребенок
РебенокФото: pixabay.com

20 мая четырехлетний мальчик выпал из окна четвертого этажа жилого дома в Рубцовске. Об этом сообщает Следственный комитет Алтайского края.

По данным ведомства, ребенок залез на подоконник и облокотился на москитную сетку, что и привело к падению. Малыша госпитализировали.

В связи с этим, СК обращается к родителям и призывает их внимательнее относиться к безопасности детей: не оставлять без присмотра открытые окна, устанавливать блокираторы, не полагаться на москитные сетки как на средство защиты.

Напомним, что недавно в Барнауле похожего случая удалось избежать: ребенка, забравшегося на подоконник спас полицейский, прибывший на место после сообщения звонка одной из жительниц города.

А в 2020 году из окна одной из барнаульских школ спрыгнул семиклассник. По его словам, он сделал это поспорив с одноклассником.

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#москитная сетка #ребенок выпал из окна #Новости Барнаул
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