Алтайский следком обвинил администрацию Бийска обвиняют в халатности из-за домов на Спекова

Следственный комитет РФ Фото: sledcom.ru

Следственный комитет Алтайского края завел уголовное дело, фигурантами которого могут стать сотрудники мэрии Бийска. Оно связано со скандальными новостройками на улице Спекова. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

По информации издания, по результатам дополнительной проверки, инициированной СК, мэрия должна была объявить дома аварийными и непригодными для проживания. Однако этого не было сделано, что и привело к появлению уголовного дела по статье «халатность».

Дома, построенные по программе переселения людей из аварийного жилья, были сданы в 2012 году. Оказалось, что жить в них практически невозможно: новоселы замерзали, стены и полы оказались слишком тонкими, а затем выяснилось, что в отдельных квартирах превышен показатель содержания в воздухе фенола и формальдегида.

В 2019 году по этому делу арестовали и.о. замглавы Бийска Дмитрия Маслюка. По версии следствия, администрация наукограда приняла упомянутые дома на баланс с дефектами. Маслюка обвинили в превышении должностных полномочий. Он вину не признал, а его дело сейчас находится в суде. В ходе расследования СК заявил о необходимости дополнительно исследовать злополучные дома.

Кроме того, как сообщает «Бийский рабочий», в адрес главы наукограда Александра Студеникина в 2021 году внесли представление об устранении нарушения жилищных прав бийчан, живущих в домах на Спекова.

Напомним, что проблемы переселения из ветхого жилья стали в Алтайском крае настоящим трендом весны 2021 года. Так, в Барнауле жильцов эвакуировали из двух аварийных домов, а затем горожане даже выходили на митинг, посвященный этой проблеме.