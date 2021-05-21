Учебные заведения Алтайского края проверят на антитеррористическую защищенность

Заседание Антитеррористической комиссии Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Антитеррористическая комиссия Алтайского края приняла решение о ревизии состояния защищенности учебных заведений региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

На недавнем заседании комиссии присутствовали губернатор края Виктор Томенко, начальник управления ФСБ России по Алтайскому краю, руководитель оперативного штаба в регионе Юрий Мороз, министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко, уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева и руководители правоохранительных структур.

Антитеррористическая защищенность учебных заведений стала основным обсуждаемым вопросом. Причиной этому послужили трагические события в Казани и новые требования к антитеррористической безопасности мест детского отдыха, которые утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Мы с вами должны сегодня дать оценку текущего состояния той работы, которая органами власти всех уровней проводится по реализации антитеррористических мероприятий в наших образовательных учреждениях», – подчеркнул глава региона.

Детский омбудсмен Казанцева отметила, что для предотвращения агрессивного поведения необходима забота о психологическом состоянии детей. И использование методик разрешения конфликтов.

С омбудсменом, по всей видимости согласились и остальные участники заседания: комиссия приняла решение о ревизии состояния антитеррористической защищенности образовательных учреждений, одним из основных акцентов которой станет именно работа психологов.

Кроме того, будут приняты дополнительные меры по организации в учреждениях пропускного режима и «усилению инженерно-технической оснащенности объектов образования» (вероятно, речь идет в первую очередь об установке камер наблюдения).

Напомним, что в Казани в гимназии №175 11 мая произошли стрельба, в результате которой погибли девять человек: семеро детей и двое работников учебного заведения. Совершил преступление бывший учений школы 19-летний Ильназ Галявиев.

После трагедии премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил новые требования к безопасности детских лагерей и баз отдыха. Теперь их разделят на четыре категории в зависимости от количества отдыхающих и от уровня безопасности в регионе. Нововведения не коснутся лагерей, организованных школами во время каникул, туристических слетов, спортивные соревнований и сборов продолжительностью до семи дней.