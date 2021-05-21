Правительство Алтайского края и банк «Открытие» договорились о развитии сотрудничества

Встреча Виктора Томенко и Михаила Задорнова Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

20 мая в Барнауле состоялась рабочая встреча президента – председателя правления банка «Открытие» Михаила Задорнова и губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Они обсудили реализацию проектов государственно-частного партнерства в социальной сфере, по развитию инфраструктуры, цифровых технологий и решений.

Банк готов принять участие в финансировании региональных проектов в образовании, здравоохранении и дорожном хозяйстве на основе механизма государственно-частного партнерства.

«У нас накоплен достаточный опыт реализации таких проектов в разных регионах страны. Мы предложили краевому правительству поддержку в поиске инвесторов, застройщиков, экспертизу этих проектов», – сообщил Михаил Задорнов.

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Виктор Томенко в ходе встречи рассказал Михаилу Задорнову о влиянии эпидемиологической ситуации на социально-экономическое развитие региона в прошлом году.

«Пришлось преодолевать целый ряд последствий, поддерживать наши предприятия, организации и наиболее пострадавший – малый и средний бизнес. Участие банков, и вашего в частности, стало очень важным в получении льготных кредитов и юридическими, и физическими лицами», – отметил глава региона.

Также состоялась встреча Михаила Задорнова с членами правительства Алтайского края, где была рассмотрена текущая ситуация в российской экономике и прогнозы ее развития. Отмечалось, что важным направлением сотрудничества кабмина с банком является повышение доступности и качества финансовых услуг, реализуются зарплатные проекты для предприятий в сфере образования, здравоохранения, культуры и муниципальных учреждений.

Банк также готов участвовать в организации «Электронной недели на Алтае», организации ИТ-форума, реализации проектов «Кадры для цифровой экономики», «Цифровое государственное управление» и других.

21 мая губернатор края Виктор Томенко и Михаил Задорнов примут участие в официальном открытии второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Банк выступает генеральным партнером соревнований.