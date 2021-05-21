Барнаул получил звание «Город трудовой доблести»

Барнаул. Георгиевская лента Фото: пресс-служба партии «Единой России»

Владимир Путин подписал указ о присвоении Барнаулу звания «Город трудовой доблести». Решение приняли на заседании российского оргкомитета «Победа». Об этом сообщила пресс-служба городской мэрии.

С получением нового звания барнаульцев поздравил мэр Вячеслав Франк. Он поблагодарил горожан, губернатора Виктора Томенко, правительство региона, председателя АКЗС Александра Романенко и депутатов за поддержку инициативы. Франк считает, что столица Алтайского края достойна нового звания.

«Поздравляю всех с этим событием! Уверен, краевая столица с честью будет носить звание «Город трудовой доблести», хранить память о подвиге барнаульцев, продолжая своим трудом вносить существенный вклад в развитие Алтайского края и нашей страны», – сказал Вячеслав Франк.

Кроме того, Барнаул с присвоением нового звания поздравил и Виктор Томенко.

«Все мы ждали его с чувством твердой уверенности в том, что краевая столица достойна этого статуса! «Город трудовой доблести» – это наша гордость, это дань подвигу алтайского тыла!», – отметил Томенко.

Губернатор пообещал, что власти будут добиваться, чтобы статус получили и другие города Алтайского края.

В связи и с новым званием в городе установят стелы с гербом и текстом указа Владимира Путина. И теперь 1, 9 мая и в День города будут проходить салюты.

Напомним, звание присваивается городам, которые внесли большой вклад в победу в Великой Отечественной войне. В годы ВОВ в Барнаул из западных районов страны прибывало демонтированное оборудование с заводов. Всего в город эвакуировали 14 предприятий. Также было открыто 16 госпиталей, 11 военных училищ.

Барнаул боролся за это звание еще в 2020 году. Тогда среди горожан даже провели опрос. Но год назад краевая столица не вошла в список городов, получивших этот статус. Ни тогда, ни теперь положительного решения не имеют еще три алтайских города, претендовавших на звание: Бийск, Новоалтайск, Рубцовск.