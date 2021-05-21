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Интересы канала. Губерниев не приедет комментировать этап Кубка мира по гребле из-за скандала с «Матч ТВ»

Новости
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Дмитрий Губерниев
Дмитрий ГуберниевФото: БКС Премьер

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отказался посещать второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в Барнауле 20-23 мая. Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.

«Уважаемые болельщики Барнаула!!! Дорогие друзья!!! Для меня любое спортивное событие, а тем более такой важный турнир в профильном для меня виде, как гребля, – бесценно!!!!! Но сейчас сложилась та ситуация, когда мой приезд к вам невозможен! Я представляю канал «Матч ТВ» и не могу ставить под удар интересы канала. А мой приезд к вам в нынешних обстоятельствах может быть именно так воспринят», – написал он.

Губерниев должен был комментировать соревнования, кроме того, в стоимость входных билетов входит автограф-сессия с ним.

Напомним, что генеральный продюсер канала «Матч ТВ» Тина Канделаки 18 мая заявила, что власти Алтайского края неверно составили документацию для конкурса, который должен был определить, кто же будет освещать спортивное событие. Тюменская компания «Регион Телеком», ставшая победителем, по ее словам, не способа обеспечить трансляцию на том же уровне, что «Матч ТВ».

Алтайские власти с этим не согласились, и заявили, что аукцион был проведен в соответствии со всеми требованиями законодательства. Кроме того, канал «Матч-ТВ» попытался оспорить итоги конкурса в ФАС, однако жалоба была отклонена.

Директор «Регион Телеком» написал Канделаки эмоциональное открытое письмо, в котором посетовал на заносчивость москвичей и отметил, что его компания способна справиться с поставленной задачей не хуже федералов.

Кроме того, ответил Канделаки в своем аккаунте в Instagram и министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев. Однако позднее свою реплику он удалил.

Во время открытия, которое состоится на второй день состязаний, 21 мая, площадку посетит министр спорта России Олег Матыцин. Любопытно, как он прокомментирует эту ситуацию.

Напомним, что Барнаула это важнейшее спортивное событие, соревнований такого масштаба в регионе не было очень давно. Причем за право проведения этапа Кубка краевая столица выиграла в конкурентной борьбе с пятью городами Западной Европы.

Гребной канал Барнаула

Кубок мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле. Как пройдет и что интересного ждет зрителей

Новости

Соревнования начнутся уже 20 мая

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#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (16)

1000

Алекс

Отличная новость! Матч ТВ- отстой

Ответить
Юрий

нанесен матч тв удар, нокаут. Губашлеп с сотоварищами все лето будут поливать Алтайский край

Ответить
Гость
Юрий, и ещё на биатлоне вспомнят. Пусть побесятся: такая оплеуха!..
Ответить
Гость

Да ему только там и работать

Ответить
Светлана

Кубок мира от отсутствия Губы и матч тв только выиграет

Ответить
Гость

ну наконец то услышали болельщиков.

Ответить
Лилия

Я его слушать не могу! Выключаю звук. Что - то во всем его облике неприятное сквозит. Перестарался очень!

Ответить
Владимир

Какое счастье что не будет этого губошлепа.

Ответить
ВЛАДИМИР

ГОСПОДИ, СЛАВА ТЕБЕ! НАШЛАСЬ В РОССИИ КАМПАНИЯ ,КОТОРАЯ ОТКАЗАЛАСЬ ОТ УСЛУГ ЭТИХ ХАПУГ ПОД РУКОВОДСТВОМ СОМНИТЕЛЬНОЙ РЕПУТАЦИИ ГЕН. ПРОДЮСЕРА . ВЕЗДЕ БАКШИШ ИЩУТ, НЕНАСЫТНЫЕ! КТО -ТО , ВЕДЬ ДОПУСТИЛ ИХ ДО "КОРЫТА". ПРО "ЗВЁЗДНОГО " КОММЕНТАТОРА И , ИНОГДА , ТЕЛЕВЕДУЩЕГО МНОГО СКАЗАНО , ПРИЗНАННЫМИ ВО ВСЁМ МИРЕ ,СПОРТИВНЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ ,МНОГОКРАТНЫМИ ОЛИМПИОНИКАМИ, ЧТОБЫ ПОНЯТЬ ЭТОГО ПАВЛИНА , СВОЕОБРАЗНОГО КИРКОРОВА -- УЖИМКИ , ПРЫЖКИ , ГРОМКИЙ , ЧАЩЕ НЕВЫНОСИМЫЙ ВОВСЕ ГОЛОС ! МНОЖЕСТВО ЛЮДЕЙ ЗАЯВЛЯЛИ ,ЧТО ПЕРЕСТАЛИ СМОТРЕТЬ ПЕРЕДАЧИ , ГДЕ ОН В РОЛИ КОММЕНТАТОРА. ОЧЕНЬ ПРАВА , ПРОСТО МОЛОДЧИНА , ЕЛЕНА ВЯЛЬБЕ , ЧТО НЕ ПОДПУСКАЕТ ЕГО НА ПУШЕЧНЫЙ ВЫСТРЕЛ К СВОИМ ПОДОПЕЧНЫМ. АЛТАЙ , БРАВО ! !

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Михаил
ВЛАДИМИР, капслок выключите, а то орёте как губер.
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Нина

Ура, отдохнем от губошлепа, все экраны заполонил этот голос.

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Сельский

Приятная новость: пустота и бормота не испортит соревнования...

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Натали

Долой канделаки и губерниева с Матч ТВ, и тогда все будет ОК

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Виктор

" профильном для меня виде, как ******, – бесценно!!!!!" Но сейчас сложилась та ситуация, когда потерянное весло вышло боком.

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Владимир

Ну теперь Кубок мира отменят. Но он-же уже в плаванье залез, комментирует ЧЕ. Только увидел, выключил.

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Сергей

В конце концов, сколько эти Канделаки и отморозки-губерниевы будут разрушать спорт в России?

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