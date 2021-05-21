Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отказался посещать второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в Барнауле 20-23 мая. Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.
«Уважаемые болельщики Барнаула!!! Дорогие друзья!!! Для меня любое спортивное событие, а тем более такой важный турнир в профильном для меня виде, как гребля, – бесценно!!!!! Но сейчас сложилась та ситуация, когда мой приезд к вам невозможен! Я представляю канал «Матч ТВ» и не могу ставить под удар интересы канала. А мой приезд к вам в нынешних обстоятельствах может быть именно так воспринят», – написал он.
Губерниев должен был комментировать соревнования, кроме того, в стоимость входных билетов входит автограф-сессия с ним.
Напомним, что генеральный продюсер канала «Матч ТВ» Тина Канделаки 18 мая заявила, что власти Алтайского края неверно составили документацию для конкурса, который должен был определить, кто же будет освещать спортивное событие. Тюменская компания «Регион Телеком», ставшая победителем, по ее словам, не способа обеспечить трансляцию на том же уровне, что «Матч ТВ».
Алтайские власти с этим не согласились, и заявили, что аукцион был проведен в соответствии со всеми требованиями законодательства. Кроме того, канал «Матч-ТВ» попытался оспорить итоги конкурса в ФАС, однако жалоба была отклонена.
Директор «Регион Телеком» написал Канделаки эмоциональное открытое письмо, в котором посетовал на заносчивость москвичей и отметил, что его компания способна справиться с поставленной задачей не хуже федералов.
Кроме того, ответил Канделаки в своем аккаунте в Instagram и министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев. Однако позднее свою реплику он удалил.
Во время открытия, которое состоится на второй день состязаний, 21 мая, площадку посетит министр спорта России Олег Матыцин. Любопытно, как он прокомментирует эту ситуацию.
Напомним, что Барнаула это важнейшее спортивное событие, соревнований такого масштаба в регионе не было очень давно. Причем за право проведения этапа Кубка краевая столица выиграла в конкурентной борьбе с пятью городами Западной Европы.
Соревнования начнутся уже 20 мая
нанесен матч тв удар, нокаут. Губашлеп с сотоварищами все лето будут поливать Алтайский край
Да ему только там и работать
Кубок мира от отсутствия Губы и матч тв только выиграет
ну наконец то услышали болельщиков.
Я его слушать не могу! Выключаю звук. Что - то во всем его облике неприятное сквозит. Перестарался очень!
Какое счастье что не будет этого губошлепа.
ГОСПОДИ, СЛАВА ТЕБЕ! НАШЛАСЬ В РОССИИ КАМПАНИЯ ,КОТОРАЯ ОТКАЗАЛАСЬ ОТ УСЛУГ ЭТИХ ХАПУГ ПОД РУКОВОДСТВОМ СОМНИТЕЛЬНОЙ РЕПУТАЦИИ ГЕН. ПРОДЮСЕРА . ВЕЗДЕ БАКШИШ ИЩУТ, НЕНАСЫТНЫЕ! КТО -ТО , ВЕДЬ ДОПУСТИЛ ИХ ДО "КОРЫТА". ПРО "ЗВЁЗДНОГО " КОММЕНТАТОРА И , ИНОГДА , ТЕЛЕВЕДУЩЕГО МНОГО СКАЗАНО , ПРИЗНАННЫМИ ВО ВСЁМ МИРЕ ,СПОРТИВНЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ ,МНОГОКРАТНЫМИ ОЛИМПИОНИКАМИ, ЧТОБЫ ПОНЯТЬ ЭТОГО ПАВЛИНА , СВОЕОБРАЗНОГО КИРКОРОВА -- УЖИМКИ , ПРЫЖКИ , ГРОМКИЙ , ЧАЩЕ НЕВЫНОСИМЫЙ ВОВСЕ ГОЛОС ! МНОЖЕСТВО ЛЮДЕЙ ЗАЯВЛЯЛИ ,ЧТО ПЕРЕСТАЛИ СМОТРЕТЬ ПЕРЕДАЧИ , ГДЕ ОН В РОЛИ КОММЕНТАТОРА. ОЧЕНЬ ПРАВА , ПРОСТО МОЛОДЧИНА , ЕЛЕНА ВЯЛЬБЕ , ЧТО НЕ ПОДПУСКАЕТ ЕГО НА ПУШЕЧНЫЙ ВЫСТРЕЛ К СВОИМ ПОДОПЕЧНЫМ. АЛТАЙ , БРАВО ! !
Ура, отдохнем от губошлепа, все экраны заполонил этот голос.
Приятная новость: пустота и бормота не испортит соревнования...
Долой канделаки и губерниева с Матч ТВ, и тогда все будет ОК
" профильном для меня виде, как ******, – бесценно!!!!!" Но сейчас сложилась та ситуация, когда потерянное весло вышло боком.
Ну теперь Кубок мира отменят. Но он-же уже в плаванье залез, комментирует ЧЕ. Только увидел, выключил.
В конце концов, сколько эти Канделаки и отморозки-губерниевы будут разрушать спорт в России?
Отличная новость! Матч ТВ- отстой