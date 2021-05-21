Интересы канала. Губерниев не приедет комментировать этап Кубка мира по гребле из-за скандала с «Матч ТВ»

Дмитрий Губерниев Фото: БКС Премьер

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отказался посещать второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в Барнауле 20-23 мая. Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.

«Уважаемые болельщики Барнаула!!! Дорогие друзья!!! Для меня любое спортивное событие, а тем более такой важный турнир в профильном для меня виде, как гребля, – бесценно!!!!! Но сейчас сложилась та ситуация, когда мой приезд к вам невозможен! Я представляю канал «Матч ТВ» и не могу ставить под удар интересы канала. А мой приезд к вам в нынешних обстоятельствах может быть именно так воспринят», – написал он.

Губерниев должен был комментировать соревнования, кроме того, в стоимость входных билетов входит автограф-сессия с ним.

Напомним, что генеральный продюсер канала «Матч ТВ» Тина Канделаки 18 мая заявила, что власти Алтайского края неверно составили документацию для конкурса, который должен был определить, кто же будет освещать спортивное событие. Тюменская компания «Регион Телеком», ставшая победителем, по ее словам, не способа обеспечить трансляцию на том же уровне, что «Матч ТВ».

Алтайские власти с этим не согласились, и заявили, что аукцион был проведен в соответствии со всеми требованиями законодательства. Кроме того, канал «Матч-ТВ» попытался оспорить итоги конкурса в ФАС, однако жалоба была отклонена.

Директор «Регион Телеком» написал Канделаки эмоциональное открытое письмо, в котором посетовал на заносчивость москвичей и отметил, что его компания способна справиться с поставленной задачей не хуже федералов.

Кроме того, ответил Канделаки в своем аккаунте в Instagram и министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев. Однако позднее свою реплику он удалил.

Во время открытия, которое состоится на второй день состязаний, 21 мая, площадку посетит министр спорта России Олег Матыцин. Любопытно, как он прокомментирует эту ситуацию.

Напомним, что Барнаула это важнейшее спортивное событие, соревнований такого масштаба в регионе не было очень давно. Причем за право проведения этапа Кубка краевая столица выиграла в конкурентной борьбе с пятью городами Западной Европы.