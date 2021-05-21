Долгожданное событие. Как в Барнауле прошел первый день этапа Кубка мира по гребле (фото)

Второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле, 20.05.2021 Фото: Олег Укладов

20 мая в Барнауле стартовало масштабное для региона спортивное событие& – II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Состязание позволит выбрать лучших из лучших в этом виде спорта и даст им путевки на олимпиаду в Токио-2021. О том, как прошел первый день, смотрите в фоторепортаже Олега Укладова.

Напомним, приехало около 300 спортсменов из 55 стран. В том числе из США, Китая, Великобритании, Франции, Португалии, Ирландии, Испании и многих других.

А вот и болельщики. Организаторы рассчитывают, что соревнования посетят около 20 тысяч зрителей.