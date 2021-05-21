ОНФ призвал власти ликвидировать 66 незаконных свалок в Рубцовске

Мусор Фото: pixabay.com

Жители Рубцовска пожаловались общественникам на 66 несанкционированных свалок около жилых домов и административных зданий. Возмущенные граждане попросили ОНФ помочь убрать скопившийся мусор. Об этом сообщили в пресс-службе алтайского отделения фронта.

Активисты прислали фотографии, на которых видно, что контейнеры с мусором переполнены, а горы отходов лежат прямо на земле.

Представители ОНФ направили обращение главе Рубцовска Дмитрию Фельдману, в минприроды и минстрой Алтайского края, а также в природоохранную прокуратуру. Всех их попросили провести проверки вывоза мусора и устранить имеющиеся нарушения закона.

Кроме того, ОНФ направил письмо региональному оператору по обращению с ТКО – компании «ВторГеоРесурс». Именно она должна вывозить мусор.

«Горожане жаловались во все инстанции, но толку не было. Мы будем держать ликвидацию свалок на контроле», – рассказал руководитель регионального исполкома ОНФ в Сергей Войтюк.

Напомним, что недавно мусорные операторы сменились в Бийске и Барнауле.