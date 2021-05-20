Почти 11 тысяч домов в Алтайском крае смогут подключить газ бесплатного

Газ Фото: Magnascan/Pixabay

10 840 домов в Алтайском крае имеют возможность бесплатно получить газовое подключение, как к тому призывал президент России Владимир Путина во время своего послания Федеральному Собранию. Этот вопрос обсудили депутаты-единороссы, представители краевого министерства строительства и ЖКХ, Общероссийского народного фронта и компании «Газпром» на совещании в региональном отделении «Единой России».

Кроме того, по данным минстроя, в 2021 году этот список пополнится еще и жителями Ребрихи, где скоро запустят газопровод-отвод и газораспределительную станцию.

Претендовать на такое подключение могут потребители-физлица, дома который будут иметь расход топлива не более 7 кубометров в час. Также от границы участка до газовой сети должно быть не более 200 метров. Платить не придется только за строительство сетей до участка, а за протягивание трубы от забора до дома платит потребителей.

Председатель краевого парламента, глава регионального отделения ЕР Александр Романенко подчеркнул, что депутаты партии поддержат правительство региона в любом вопросе по газификации. Для края это очень важный вопрос. И если глава государства дал такое распоряжение, то все уровни власти должны обеспечить его исполнение и контроль.

«Фракция «Единая Россия» будет настаивать на увеличении финансирования этого направления, чтобы ускорить темпы газификации в регионе», – сказал Романенко.

Кстати, по инициативе партии и при поддержке губернатора Алтайского каря Виктора Томенок в регионе увеличат материальную помощь на подключение домов. Раньше было 20 тысяч, а скоро станет 50 тысяч. Эта мера действует для «детей войны», малоимущих и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

«Компенсационные выплаты – хорошая поддержка для наших потребителей. В 2020 году помощью воспользовались более 400 человек. При условии, что компенсируют 50 тысяч рублей, по нашим прогнозам, в 2021 году, воспользоваться льготой, а значит стать потребителями газа, захотят около 2 тысяч человек», – отметил заместитель министра строительства Евгений Григоренко.

Впрочем, и этого может быть недостаточно. Участники совещания считают, что в регионе нужно разработать комплексную программу газификации.

«Операторы заинтересованы в подключении сетей. Мы готовы выполнить все обязательства. Но я считаю, что мы должны смотреть на вопрос шире. Сегодня важно говорить о газификации как о возможности развития для территорий», – сказал директор Алтайского отделения «Газпром трансгаз Томск», депутат АКЗС от «Единой России» Андрей Хмурович.