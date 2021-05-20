Мастера строительной компании обвинили в нарушении правил безопасности, из-за чего травмировался рабочий

Преступник Фото: pixabay.com

Барнаульские следователи завершили расследование уголовного дела против мастера производственных работ одной из строительных компаний города. Мужчину обвинили в нарушении правил безопасности на площадке и причинении тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности (ч.1 ст. 216 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в октябре 2020 года мастер не обеспечил работнику нужных условий труда при проведении технологических процессов. Стропальщик, которого он допустил к работе, не имел нужной квалификации, опыта и даже не прошел обучения и инструктажа.

«При перевозке в кузове автомобиля на рабочего упала ненадлежаще закрепленная железобетонная плита, и он получил телесные повреждения, которые в совокупности причинили ему тяжкий вред здоровью», – пояснили в пресс-службе следкома.

Уголовное дело направлено в суд. По этой статье мастеру грозит до трех лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности.

Напомним, что за последнее время произошло сразу несколько несчастных случаев с рабочими на стройплощадках. Так, недавно осудили заместителя гендиректора барнаульской строительной фирмы и прораба за то, что по их вине упавший с 10 этажа кирпич убил рабочего.

В апреле 2021 года в Волчихинском районе во время работы умер человек от упавшего на него дерева. 10 апреля 2021 года мужчина погиб на заводе «АлМет» в Рубцовске.