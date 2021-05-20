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Мутность воды в алтайском селе превысила норму в 11 раз – Роспотребнадзор

Новости
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Вода
ВодаФото: pixabay.com

Алтайский Роспотребнадзор провел проверку после жалоб жителей поселка Среднесибирского и станции Озерки Тальменкского района края на плохое качество воды. Выяснилось, что вода не соответствует нормам, в ней большой процент аммиака, марганца и железа. По одному из образцов мутность превысила норму в 11 раз (то есть 29,6 при максимально допустимом показателе 2,6). Об этом сообщает пресс-служба партии «Справедливая Россия – За правду».

По поселку Среднесибирскому Роспотребнадзор признал несоответствие требованиям по результатам ранее проведенных проверок.

«Забор образцов для исследований проводился как по ряду адресов из распределительной сети, так и из башен станции Озерки, а также водозаборов Школьной и Лесной», – пояснила руководитель Общественной приемной депутата Государственной Думы Александра Терентьева Оксана Молодых.

Вот, какая вода идет из кранов в селах Тальменского района

Жители Тальменского района пожаловались на мутную воду из крана

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Кстати, именно депутат Госдумы, лидер алтайских справедливороссов Александр Терентьев помогал жителям района разобраться в проблемах с плохой водой. Он и направил запросы в Роспотребнадзор по Алтайскому краю, региональную прокуратуру и ФАС.

Теперь против компании-концессионера ООО «Каскад» составят административный протокол о правонарушении по ст. 6.5 КоАП РФ. Компания может заплатить штраф, ей выдано предписание об устранении нарушений.

Для жителей же справедливороссы разработали специальную инструкцию перерасчета из-за некачественной коммунальной услуги. По ней люди смогут вернуть часть денег, заплаченных за воду.

«Ответ Роспотребназдора, фиксация данных результатов – это очередной шаг на пути отстаивания прав жителей. Игнорировать результаты этих проверок будет верхом безобразия», – отметили в пресс-службе партии.

Информация предоставлена алтайским отделением партии «Справедливая Россия – За правду».

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#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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