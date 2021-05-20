Школам Алтайского края не будут запрещать проводить выпускные и последние звонки в 2021 году

Выпускной Фото: barnaul.org

Школы Алтайского края будут сами решать, проводить им последний звонок и выпускной или же нет. Запрещать праздники им не стали. Об этом министр образования края Максим Костенко сообщил на онлайн-конференции 20 мая.

«Планирование графика учебного процесса, в том числе проведение последних звонков, вручение аттестатов, выпускных вечеров, завершение учебного процесса, регламентация продолжительности четвертей и каникул – это полномочия образовательной организации», – напомнил Костенко.

Однако вместе с тем министр отметил, что во время праздников должны соблюдаться все требования Роспотребнадзора. Проводить мероприятия лучше на открытом воздухе.

Последние звонки в школах края состоятся с 20 по 30 мая. Барнаульским школам рекомендовано провести мероприятие 22 мая, но утверждение даты остается за школами.

Напомним, что в прошлом году последние звонки в школах страны и края проводились в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Выпускные переносились на август.